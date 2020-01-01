Студент на «Приоре» обстрелял машину с семьей в Саратове

В Саратове накануне Нового года вновь прозвучала стрельба. На этот раз – на дороге.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, водитель одной из машин обстрелял другую.

Семейная пара с 8-летним ребенком ехали домой, когда из соседнего автомобиля «Лада Приора» раздались выстрелы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/752853" frameborder="0"></iframe> Задержан подозреваемый в стрельбе по автомобилю в Саратове.

- Я смотрю в боковое зеркало – открывается тонированное окно, оттуда вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко то тормозам даю, естественно, от испуга. У меня жена плачет, ребенок плачет, – рассказал потерпевший Дмитрий Сударкин.

Впоследствии женщине на почве сильного волнения стало плохо, ей была оказана помощь. Ребенок не пострадал.

Предположительно, причиной агрессивного поведения водителя «Приоры» стало то, что его не пропустили из второго ряда на повороте. После инцидента он попытался скрыться и, по словам потерпевшего, вел себя по-хамски. Однако злоумышленника удалось задержать, им оказался студент местного вуза.

- Хотел напугать. В такой момент никто не о чем не думаешь. Вот сейчас осознаю, – объяснил он свой поступок.

Кировский районный суд отправил его под административный арест.

Напомним, это не первый случай со стрельбой в Саратове за последние дни. Поздно вечером 21 декабря во время задержания подозреваемых в закладках наркотиков были обстреляны сотрудники ППС. Один из них, Михаил Гадеев, скончался в больнице от ранения. 24 декабря была открыта стрельба в кафе «Алладин».