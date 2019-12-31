Новогоднюю елку в райцентре Саратовской области перенарядили после скандала

Накануне Нового года в Саратовской области разгорелся небольшой скандал с украшением елки. Не все оценили главную новогоднюю красавицу, которая появилась в Хвалынске. Например, депутат Саратовской областной думы Алексей Наумов опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором раскритиковал прошедший в Хвалынске парад Дедов Морозов, а также елку, украшенную поделками из подручных материалов. Среди которых были бумажные гирлянды, пластиковые бутылки, CD-диски и прочее, что можно даже счесть мусором.

Фото со страницы Алексея Наумова

Его поддержала местная газета.

- Наша главная ёлка украшена пластиковыми бутылками!!! Площадь преобразилась, Хвалынск меняется к лучшему, а елка всё такая же, как всегда! Мы много говорим про это каждый год - давайте же будем действовать! В конце концов это наш город! Неужели мы не способны хотя бы одеть елку? – опубликовала газета гневный пост с критикой администрации.

После этого была объявлена акция #ХвалынскОденьЁлку, участие в которой приняли жители. Они могли за свой счет купить игрушки, чтобы нарядить главную елку города.

После этого чиновники заявили, что ситуация обстоит совсем иначе – самодельные игрушки были изготовлены учениками школ. И это давняя традиция. После того, как они повисят на елке несколько дней, их обычно заменяют настоящими украшениями.

Действительно, в небольших городах подобные традиции существуют. Например, сотрудники редакции «Комсомолки», которые выросли в маленьких населенных пунктах, рассказали, что сами мастерили поделки из бумаги, пластика, природных материалов. Это, кстати, было почетно – если игрушку выбирали для украшения главной елки города.

Фото со страницы Алексея Наумова

Тем не менее, вскоре новогоднюю елку Хвалынска нарядили традиционно – мишурой и блестящими шариками. Чья именно это заслуга – неизвестно. Игрушки несли и местные жители, принявшие участие в акции #ХвалынскОденьЁлку, и администрация отчиталась о проделанной работе.

- В Хвалынске продолжаются работы по подготовке к новогодним праздникам. На центральной елке города появляются новые игрушки и гирлянды, – сообщила администрация.

Фото со страницы администрации Хвалынского района

- Молодцы, что не стали убирать игрушки, сделанные детьми, там есть отличные работы, правда они недолгосрочны, поэтому работы прошлогодние на елочке лишние, – похвалила чиновников местная жительница в соцсети под ником «Татьяна Андрей».

Не обошлось без реакции со стороны губернатора области Валерия Радаева. На заседании административного совета, которое состоялось 30 декабря, он пожурил чиновников, отметив, что те должны были предугадать реакцию местных жителей.

- Не должно быть так, как получилось с елкой в Хвалынске, которую украсили пластиковыми бутылками и непонятно чем. Нельзя допускать такое неуважение к людям накануне праздника, – заявил глава региона.

Те, впрочем, в ответ заявили, что считают подобную шумиху провокацией, устроенной их недоброжелателями.

Как бы то ни было, сейчас елка в Хвалынске украшена красиво и ярко.

Фото со страницы Алексея Наумова

- Вот что хайп животворящий делает! Жизнь нашей елочки без бутылок, – написал Алексей Наумов.