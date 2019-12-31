В полночь на Театральной площади прогремит новогодний салют

Саратовцы смогут проводить 2019 год и встретить 2020-й на Театральной площади. Ровно в полночь, как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, там прогремит главный фейерверк.

Праздничное представление начнется сегодня в 22 часа. Жителей Саратова будут поздравлять главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка. Состоится театрализованное представление.

В 23:55 на большом экране начнется видеотрансляция поздравления с Новым годом президента России Владимира Путина.

Праздничная программа на главной площади Саратова пройдет с 22 до 02 часов

Сразу после этого в ночное небо будет запущен праздничный салют. Однако праздник не закончится, а продлится до двух часов ночи 1 января 2020 года.

При этом горожане смогут добраться домой на общественном транспорте. Для удобства организована работа автобусов, трамваев и троллейбусов.

Отмечать праздник горожане могут и не дожидаясь полуночи. Так, музыкальное поздравление подготовили артисты Саратовской консерватории. Концерт начнется в 19:30 на балконе.