В полночь на Театральной площади прогремит новогодний салют
Саратовцы смогут проводить 2019 год и встретить 2020-й на Театральной площади. Ровно в полночь, как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, там прогремит главный фейерверк.
Праздничное представление начнется сегодня в 22 часа. Жителей Саратова будут поздравлять главные новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка. Состоится театрализованное представление.
В 23:55 на большом экране начнется видеотрансляция поздравления с Новым годом президента России Владимира Путина.
Праздничная программа на главной площади Саратова пройдет с 22 до 02 часов
Сразу после этого в ночное небо будет запущен праздничный салют. Однако праздник не закончится, а продлится до двух часов ночи 1 января 2020 года.
При этом горожане смогут добраться домой на общественном транспорте. Для удобства организована работа автобусов, трамваев и троллейбусов.
Отмечать праздник горожане могут и не дожидаясь полуночи. Так, музыкальное поздравление подготовили артисты Саратовской консерватории. Концерт начнется в 19:30 на балконе.
ИСТОЧНИК KP.RU