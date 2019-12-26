2019-12-26T10:46:07+03:00
Новый год 2020

Новый Год 2020: выбираем правильную гирлянду

Специалисты рассказывают, как не пожалеть о покупке
Дарья Вострикова
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Выбор гирлянд сегодня - огромныйВыбор гирлянд сегодня - огромныйФото: Павел КЛОКОВ
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Осталось совсем чуть-чуьть до самого волшебного праздника. Самое время задуматься о том, как украсить свой дом или квартиру, если до этого вы все время откладывали на потом.

В качестве декора можно использовать игрушки, ленты, банты. Для создания праздничной атмосферы с минимум затрат и движений отлично подойдет новогодняя гирлянда.

Глаза разбегаются: магазины пестрят самыми разными светящимися лентами. Но как выбрать именно ту гирлянду, которая не сгорит во время торжества и не ударит вас током? Напомним, 14 декабря полуторагодовалый житель Ленинского района пострадал именно таким образом. Мать оставила его рядом с новогодним атрибутом, который причинил малышу травму.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области подготовили несколько советов, которые помогут разобраться в ассортименте.

Что это?

Световая гирлянда представляет собой светильник, содержащий в собранном виде патроны, подключенные последовательным или параллельным соединением, и подключенные в данную схему изолированные провода. Они бывают герметичными: гирлянда заключена в жесткую или гибкую изолирующую просвечивающую трубу или трубку, герметично закрытую на концах и не имеющую швов, должны иметь достаточную механическую прочность, — говорят эксперты.

Гирлянды различаются между собой по форме и это сделано не для прихоти дизайнеров, а в помощь украшению каждого участка вашего дома.

Формы для тебя

Есть украшения-сетки. Это соединенные вместе геометрические фигуры, которые светятся. На елку такое не повесишь, а стены, двери и окна украсить можно.

«Бахрома» — находка для преображения светильников, мебели и уличных частей фасада. Это длинная нить, на которой закреплены светящиеся «хвостики» или «веточки» с лампочками.

Для украшения елки подойдут «Сосульки» — светящиеся игрушки, которые прикреплены к нити или «Роса». Последняя отлична россыпью маленьких диодов, откуда и берет свое название.

Любителям экзотики подойдет гирлянда в виде трубки, внутри которой находятся лампочки. Ее можно пустить по полу или скрутить игрушку на ваш вкус.

Дизайнеры рассказывают: в этом году популярен молочный и белый цвет гирлянд – под стать символу года, Белой Металлической Крысе. Подойдут нежные оттенки: розовый, в том числе микс с золотым, медный, бежевый.

Сдержанным натурам стоит обратить внимание на глубокие темные цвета. На пике моды благородные бордовые, темно-зеленые и коричневые тона.

А это дорого?

Поход по магазинам показал следующее: начальная цена гирлянды в торговых точках как центра, так и районов города – 100 рублей. Это будет обычная светящаяся нить, без каких-то особенных изысков или форм. За дополнительные опции украшения нужно будет доплачивать, таким образом, максимально светящаяся гирлянда обойдется в пару– тройку тысяч рублей.

На что смотреть?

Внимание стоит обратить на маркировку – в документах, прилагаемых к гирлянде, на самом товаре или на упаковке, должна быть информация о товаре. Это название изготовителя и его местонахождение, тип или электротехнические характеристики ламп, суммарное номинальное напряжение гирлянды, правила монтажа, эксплуатации, условия хранения и утилизации самой гирлянды и её составных частей.

Специалисты убедительно советуют не приобретать товар, если на него вам не показывают документы. Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) гласит: это оборудование обязательно нужно сертифицировать. Лучше отказаться от покупок в местах, где нет никакой информации даже о самой организации.

Принес домой, что дальше?

Гирлянда уже дома: так хочется скорее ее подключить и принести волшебство. Но не стоит торопиться: специалисты советуют осмотреть свою покупку. Изоляционный материал должен надёжно защищать кабель гирлянды, световые элементы части гирлянды прочно прикреплены к проводу, лампы гирлянды не должны вращаться относительно патрона или отделяться от цоколя. Новогоднее украшение не должно резко или неприятно пахнуть.

Можно купить не одну гирлянду, а несколько. Этот вид украшений можно комбинировать и сочетать с чем угодно. Дом будет смотреться гармонично и подарит ощущения сказочной атмосферы и волшебства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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