В пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» расскажут о ходе расследования дела об убийстве полицейского

25 декабря 2019 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция на тему «Об исполнении служебного долга сотрудниками правоохранительных органов и о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В дискуссии принимают участие спикеры:

Чепурной Андрей Викторович — начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратову, полковник полиции;

Кулишов Александр Александрович — следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области, полковник юстиции.

Начало мероприятия в 15:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии №1).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на YouTube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».