Зима придет в Саратовскую область только к новогодним праздникам

До конца последних выходных декабря в Саратовской области будет температура выше климатических норм, но уже совсем скоро это изменится.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, сейчас на улице слишком тепло по сравнению с нормой. Обычно, в конце декабря среднесуточная температура должна быть 6-9 градусов мороза, но на деле столбик термометра опускается всего лишь до -1 -4 градусов.

Выпавший снег не будет торопиться растаятьФото: Екатерина Семенова

До конца недели не ожидается существенных осадков. Ветер будет сначала с южных направлений, а потом переменного направления.

На неделе ночью будет от 2 до 7 градусов мороза, а днем от -3 до +2, потом — от нуля до минуса.

Ближе к 28-29 декабря в регион придут атмосферные фронты и долгожданные осадки. Прямо в канун праздников, 30-31 декабря, город приобретет правильную для зимы белоснежную окраску, а горожане смогут насладиться красивым пейзажем.

Как мы будем встречать праздник?

В самую волшебную ночь декабря горожанам уже придется померзнуть. Бой курантов жители региона встретят под температуру от -12 до -15 градусов, в Левобережье и восточной части области столбик термометра опустится до -17-19 градусов. К середине ночи потеплеет до -9-11 градусов, а на следующий день уже -4-6 градусов.

Самую волшебную ночь в году Саратов встретит очаровательным пейзажемФото: Екатерина Семенова

Метеорологи отмечают, что 2020 год подарит горожанам настоящие морозы: в январе временами температура ночью будет от -15 до -20 градусов, а днем от -10 до -15.

По словам сотрудника регионального Гидрометцентра, такая погода не является чем-то совсем необычным. Не очень снежно было в ночь с 1981 на 1982 год. Отмечены 1997, 2002, 2005 год. В последний из них центральные районы страны и Москву а также северо-западная часть Саратовской области посетил хороший снегопад. Но в центре поволжского региона было очень неуютно, из-за густых туманов.

Поэтому саратовцам не стоит переживать, что в этом году придет только календарная зима. Настоящая уже на подходе и готова сделать новогоднюю ночь самым волшебным и долгожданным праздником.