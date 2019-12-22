2019-12-23T12:48:37+03:00
Общество

Где в Саратове встретить Новый Год?

Даже у себя в квартире можно устроить настоящий праздник
Дарья Вострикова
Поделиться:
Новый год можно отметить как дома, так и на улице — главное желание веселитьсяНовый год можно отметить как дома, так и на улице — главное желание веселитьсяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

До главной ночи этого года осталось чуть больше недели, а значит, пора решать, как вы встретить год Белой Металлической Крысы. Мы собрали список идей, которые можно взять на вооружение для организации своего праздника.

На главной площади города можно найти веселье в новогоднюю ночь

На главной площади города можно найти веселье в новогоднюю ночь

Жаркие встречи

Символ Нового Года, Крыса, как известно, существо домашнее. По одной из народных примет, если провести праздник в стиле животного зодиака, можно получить его покровительство на весь год. Вариант для суеверных: провести главную ночь в компании самых близких людей. Теплое общение и минимум затрат на наряды вам обеспечит праздник в сауне или коттедже. Попариться в последние минуты года как знак очищения себя от всех невзгод 2019 года, выбегание на мороз, игра в снежки — это все подарит незабываемые эмоции и воспоминания, которые будут радовать весь год.

Экстрим-праздник можно организовать в лесу Фото: Олег УКЛАДОВ

Экстрим-праздник можно организовать в лесуФото: Олег УКЛАДОВ

Вдали от дел

Яркие экстремальные ощущения подарит праздник на природе. Лесные массивы на Дачных, Кумысная поляна, Октябрьское ущелье — локации для такого Нового Года. Звездная ночь, шашлык и блины на костре, хороводы вокруг деревьев и дискотека в стиле древних людей разогреют давно забытые чувства.

Центр города

Атмосфера веселья и беззаботности на массовых гуляниях подарит незабываемые эмоции, а загаданное под куранты желание должно обязательно сбыться. Фотосессия у арт-объектов, хороводы вокруг елки, новые знакомства, танцы и конкурсы — скучать не придется.

В Саратове получить заряд волшебного настроения можно даже на улице

В Саратове получить заряд волшебного настроения можно даже на улице

Движение — жизнь

Встретить Новый год всей дружной компанией, вместе с родственниками возможно без многочасовых стояний за плитой и уборкой до блеска. Атмосферу волшебства и массу новых ощущений подарит вечер в ресторане. Каждое заведение представляет свою программу: выступления, живая музыка, конкурсы или же наоборот, изысканный джаз и спокойная атмосфера.

Продумывать меню не нужно — обычно в стоимость билета входит стол с горячим, закусками и алкоголем.

Кислотный диджей

Самые шумные, необычные, бесшабашные вечеринки обычно проходят в клубах. Музыка нон-стоп всю ночь, зажигательный диджей, фотосессия или тематическая вечеринка — не заснете до самого утра.

В ночных клубах вас ждет веселье до утра и новые знакомства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночных клубах вас ждет веселье до утра и новые знакомстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Карнавал желаний

Встретить Новый Год дома можно не только за просмотром «Иронии судьбы» и танцами под «Голубой огонек». Тематическая вечеринка — вариант для увлеченных и организованных. Можно одеться в стиле символа года, нарядиться героями фильма, персонажами любимой сказки и подать соответствующие закуски.

Искрящийся вкус

Праздник для вас — это ассорти исполнения вкусовых желаний и возможность попробовать новую еду? В сторону суету с переодеваниями и конкурсами: изюминка праздника заключается в преображении стола. Оливье, шампанского и картошки с запеченной птицей вполне могут уступить роллам, пицце, гамбургерам, ассорти из сыров и морепродуктов.

Разнообразить свой стол — один из вариантов принести изюминку в праздник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разнообразить свой стол — один из вариантов принести изюминку в праздникФото: Алексей БУЛАТОВ

Драйв в комфорте

Активную вечеринку в тепле и комфорте, без надоевших пуховиков, сапог, шарфов и шапок можно дома. Изюминку празднику добавят игры: настольные, фанты, твистер, мафия. А может, это будет целый квест с подарками для каждого?

Научи меня, сказка

Как известно, половину самой главной ночи вы проводите уже в новом, 2020 году. Значит, наступило время попробовать себя в том, чего до этого вы никогда не делали. Например, попросить знакомого бармена рассказать о коктейлях. Гостей займут яркие жидкости: и навыки новые получил, и выпил, заодно и время провел интересно. Еще варианты: попробовать себя в новом танце, живописи или спорте. Самое главное: не увлечься и дойти до дома без травм.

Полное погружение

Проекты, дедлайны, жизнь на батарейках — это можно смело оставить в прошлом году и хотя бы в праздник отвлечься от рутины и стресса. Но что делать, если все силы иссякли, а волшебства очень хочется? Есть идея: принести домой проектор и устроить настоящий просмотр фильмов а-ля кинотеатр. А стол заменить легким фуршетом, ведь во время просмотра салат на столе совсем не увлекателен.

Вопрос «Куда сходить на Новый Год» был, есть и остается одним из самых актуальных. Мы надеемся, что какая-нибудь из идей придется вам по душе и сделает праздник незабываемым. Однако не стоит забывать,что праздник это вовсе не потраченные деньги и дорогое убранство. Гораздо важнее правильная компания рядом, заряд веселья и немножко волшебства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Новости 24
Юлия Литневская: Важность правового просвещения граждан переоценить невозможно
До завтрашнего дня не будет воды в центре Саратова
Саратовская область снизила госдолг до 67% от своих доходов
В Саратове встали троллейбусы трех маршрутов
В столкновении двух авто на Молодежном проезде пострадала женщина
За минувший уикэнд ГИБДД Саратова остановила 11 пьяных водителей
В Саратов настоящая зима придет только к Новому Году
Регоператор уведомляет о снижении платы за услугу по обращению с ТКО на 5,4%
Стали известны подробности госпитализации напарника застреленного в Саратове полицейского
Региональный оператор принял исчерпывающие меры для начала работы в Правобережье
В Петровске отреставрирован памятник Ивану Панфилову
В Московскую область закупили мобильные маммографические комплексы из Саратова
«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»
Радаев предложил проверить сокращение добычи полезных ископаемых на предмет «утечек»
Стало известно расписание Дома Деда Мороза на Театральной площади
На вокзале в Саратове появятся парковки для встречающих на 200 мест
В кафе Энгельса открыли стрельбу
В Ершове семья с двумя детьми госпитализирована из-за неисправного котла
После вмешательства прокуратуры в поселке Степное снесли остатки детских площадок
Известно расписание троллейбуса №2а
Драка в Энгельсском районе: 15-летняя девочка сломала парню ребро за оскорбление
Грузовой поезд переехал мужчину в Заводском районе
Сокращение смертности в Саратовской области идет невысокими темпами
Прокуратура помогла жителям Калининского района работать официально
В Ртищеве Hyundai Sonata сбил парня