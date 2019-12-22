Где в Саратове встретить Новый Год?

До главной ночи этого года осталось чуть больше недели, а значит, пора решать, как вы встретить год Белой Металлической Крысы. Мы собрали список идей, которые можно взять на вооружение для организации своего праздника.

На главной площади города можно найти веселье в новогоднюю ночь

Жаркие встречи

Символ Нового Года, Крыса, как известно, существо домашнее. По одной из народных примет, если провести праздник в стиле животного зодиака, можно получить его покровительство на весь год. Вариант для суеверных: провести главную ночь в компании самых близких людей. Теплое общение и минимум затрат на наряды вам обеспечит праздник в сауне или коттедже. Попариться в последние минуты года как знак очищения себя от всех невзгод 2019 года, выбегание на мороз, игра в снежки — это все подарит незабываемые эмоции и воспоминания, которые будут радовать весь год.

Экстрим-праздник можно организовать в лесуФото: Олег УКЛАДОВ

Вдали от дел

Яркие экстремальные ощущения подарит праздник на природе. Лесные массивы на Дачных, Кумысная поляна, Октябрьское ущелье — локации для такого Нового Года. Звездная ночь, шашлык и блины на костре, хороводы вокруг деревьев и дискотека в стиле древних людей разогреют давно забытые чувства.

Центр города

Атмосфера веселья и беззаботности на массовых гуляниях подарит незабываемые эмоции, а загаданное под куранты желание должно обязательно сбыться. Фотосессия у арт-объектов, хороводы вокруг елки, новые знакомства, танцы и конкурсы — скучать не придется.

В Саратове получить заряд волшебного настроения можно даже на улице

Движение — жизнь

Встретить Новый год всей дружной компанией, вместе с родственниками возможно без многочасовых стояний за плитой и уборкой до блеска. Атмосферу волшебства и массу новых ощущений подарит вечер в ресторане. Каждое заведение представляет свою программу: выступления, живая музыка, конкурсы или же наоборот, изысканный джаз и спокойная атмосфера.

Продумывать меню не нужно — обычно в стоимость билета входит стол с горячим, закусками и алкоголем.

Кислотный диджей

Самые шумные, необычные, бесшабашные вечеринки обычно проходят в клубах. Музыка нон-стоп всю ночь, зажигательный диджей, фотосессия или тематическая вечеринка — не заснете до самого утра.

В ночных клубах вас ждет веселье до утра и новые знакомстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Карнавал желаний

Встретить Новый Год дома можно не только за просмотром «Иронии судьбы» и танцами под «Голубой огонек». Тематическая вечеринка — вариант для увлеченных и организованных. Можно одеться в стиле символа года, нарядиться героями фильма, персонажами любимой сказки и подать соответствующие закуски.

Искрящийся вкус

Праздник для вас — это ассорти исполнения вкусовых желаний и возможность попробовать новую еду? В сторону суету с переодеваниями и конкурсами: изюминка праздника заключается в преображении стола. Оливье, шампанского и картошки с запеченной птицей вполне могут уступить роллам, пицце, гамбургерам, ассорти из сыров и морепродуктов.

Разнообразить свой стол — один из вариантов принести изюминку в праздникФото: Алексей БУЛАТОВ

Драйв в комфорте

Активную вечеринку в тепле и комфорте, без надоевших пуховиков, сапог, шарфов и шапок можно дома. Изюминку празднику добавят игры: настольные, фанты, твистер, мафия. А может, это будет целый квест с подарками для каждого?

Научи меня, сказка

Как известно, половину самой главной ночи вы проводите уже в новом, 2020 году. Значит, наступило время попробовать себя в том, чего до этого вы никогда не делали. Например, попросить знакомого бармена рассказать о коктейлях. Гостей займут яркие жидкости: и навыки новые получил, и выпил, заодно и время провел интересно. Еще варианты: попробовать себя в новом танце, живописи или спорте. Самое главное: не увлечься и дойти до дома без травм.

Полное погружение

Проекты, дедлайны, жизнь на батарейках — это можно смело оставить в прошлом году и хотя бы в праздник отвлечься от рутины и стресса. Но что делать, если все силы иссякли, а волшебства очень хочется? Есть идея: принести домой проектор и устроить настоящий просмотр фильмов а-ля кинотеатр. А стол заменить легким фуршетом, ведь во время просмотра салат на столе совсем не увлекателен.

Вопрос «Куда сходить на Новый Год» был, есть и остается одним из самых актуальных. Мы надеемся, что какая-нибудь из идей придется вам по душе и сделает праздник незабываемым. Однако не стоит забывать,что праздник это вовсе не потраченные деньги и дорогое убранство. Гораздо важнее правильная компания рядом, заряд веселья и немножко волшебства.