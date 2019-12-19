Подведены итоги реализации проекта по повышению бюджетной грамотности в Саратовской области в 2019 году

Представители регионального министерства финансов, ГАУ СО «Центр бюджетных исследований», образовательных организаций, а также эксперты-практики области подвели итоги и обсудили дальнейшие направления работы по реализации проекта «Повышение бюджетной грамотности в Саратовской области».

Открывая работу круглого стола, исполняющая обязанности директора Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Мизякина отметила большую значимость проекта по повышению бюджетной грамотности, направленного на активное вовлечение населения в процессы обсуждения и выработки бюджетных решений, глубокое понимание гражданами проблем бюджетной политики. «Не случайно, что данное мероприятие проходит на площадке Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова – ведущего экономического вуза, являющегося одним из исполнителей комплекса программных мероприятий проекта. Профессорско-преподавательский состав нашего института накопил большой опыт участия в различных образовательных, просветительских, научно-исследовательских проектах. Научные школы Эконома позволили нашим экспертам совместно с представителями министерства финансов Саратовской области, экспертами-практиками региона успешно реализовать данный проект. Уверена, что в рамках круглого стола участники обменяются мнениями, выработают стратегические задачи, обсудят перспективы дальнейшей работы», – подчеркнула Ольга Борисовна.

По словам первого заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра финансов Вадима Ойкина, конечной целью работы по повышению бюджетной грамотности должно стать формирование ответственной гражданской позиции значительной части населения. «Это приоритетный для нас проект. Он призван сделать бюджетную политику и бюджетную систему доступными и понятными для граждан, – рассказал первый зампред, – Население проявляет все больше желания участвовать в решении социально важных проблем и своих населенных пунктов, и государства. Мы это видим по тому, как проходит реализация в регионе еще одного значимого проекта – поддержки местных инициатив».

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Вадим Ойкин также выразил слова благодарности образовательным организациям, участвующим в реализации проекта, отметив, что их состав расширяется. В текущем году к проекту подключились еще два вуза – Институт социального и производственного менеджмента СГТУ им. Ю.А. Гагарина и Межрегиональный институт дополнительного образования.

Директор государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр бюджетных исследований» Татьяна Акимова подробно рассказала о реализации проекта повышения бюджетной грамотности в Саратовской области: «Популяризация знаний о бюджете – очень актуальная тема. Она должна носить как общий, так и целевой характер, то есть быть ориентированной на специфические образовательные и информационные запросы различных групп – взрослое население, молодежь. Причем учить читать, расшифровывать и понимать информацию о планировании и исполнении бюджетов необходимо начинать именно с молодежной аудитории. Это потенциальные потребители актуальной информации о бюджете и формируемая нами активная часть населения. Поэтому в текущем году было проведено большое количество занятий со школьниками».

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Ректор Межрегионального института дополнительного образования Елена Лабазнова поделилась с участниками круглого стола опытом и результатами проведения информационно-консультационных вебинаров и семинаров-совещаний для государственных и муниципальных заказчиков области, специалистов контрольно-счетных органов, являющихся целевыми группами проекта. Заведующий кафедрой коммерции и инжиниринга бизнес-процессов Института социального и производственного менеджмента СГТУ имени Ю.А. Гагарина Людмила Славнецкова выступила с докладом «Повышение бюджетной грамотности предпринимателей Саратовской области: итоги и перспективы». Для данной целевой группы проекта впервые в 2019 году был разработан и реализован отдельный комплекс мероприятий. Начальник отделения деканата факультета дополнительного профессионального образования ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Жулидова рассказала об участии института в программных мероприятиях проекта и итогах работы в 2019 году, подробно остановившись на результатах мониторинга общественного мнения по выявлению потенциальных направлений продолжения работы по повышению бюджетной грамотности.

Завершая мероприятие, присутствующие отметили социально-экономическую значимость проекта для жителей Саратовской области и необходимость продолжения его реализации.

В рамках круглого стола прошло награждение победителей регионального конкурса «Бюджет для граждан» в 2019 году, участие в котором принимали студенты вузов области и органы местного самоуправления.