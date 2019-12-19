Виктория Бородянская расскажет об итогах туристской отрасли в Саратовской области

В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов в четверг, 19 декабря, состоятся несколько пресс-конференций председателя комитета по туризму Виктории Бородянской.

В 10:30 она подведет итоги туристской отрасли за 2019 год.

В 11:00 Виктория Бородянская расскажет о поддержке сельского туризма.

В 11:30 состоится брифинг по классификации коллективных средств размещения.

Мероприятия пройдут по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии №1).

Заинтересованные представители бизнеса и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на YouTube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».