2019-12-19T09:12:49+03:00
Общество

Виктория Бородянская расскажет об итогах туристской отрасли в Саратовской области

Пресс-конференции председателя комитета по туризму пройдут в «КП-Саратов»
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..Фото: Александр Уриевский
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В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов в четверг, 19 декабря, состоятся несколько пресс-конференций председателя комитета по туризму Виктории Бородянской.

В 10:30 она подведет итоги туристской отрасли за 2019 год.

В 11:00 Виктория Бородянская расскажет о поддержке сельского туризма.

В 11:30 состоится брифинг по классификации коллективных средств размещения.

Мероприятия пройдут по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии №1).

Заинтересованные представители бизнеса и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на YouTube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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