В пресс-центре «КП-Саратов» пройдет круглый стол о развитии предпринимательства
Круглый стол на тему: Развитие предпринимательства на территории Саратовской области .18 декабря в 15.00 состоится пресс-мероприятие в формате круглого стола на тему: Развитие предпринимательства на территории Саратовской области . В мероприятии примут участие представители министерства экономеческого развития в регионе, представители Центра "Мой Бизнес" в Саратове, представители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, успешные предприниматели.
18 декабря в 15.00 в пресс-центре «Комсомольская правда» состоится пресс-мероприятие в формате круглого стола на тему: «Развитие предпринимательства на территории Саратовской области».
В мероприятии примут участие представители министерства экономического развития в регионе, представители Центра «Мой Бизнес» в Саратове, представители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, успешные предприниматели.
Заинтересованные представители бизнеса и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».
Начало в 15:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии №1).
Заинтересованные представители тур-индустрии и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».
ИСТОЧНИК KP.RU