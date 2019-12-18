2019-12-18T13:51:14+03:00
Общество

В пресс-центре «КП-Саратов» пройдет круглый стол о развитии предпринимательства

Участие примут представители Минэкономразвития, центра «Мой бизнес» и предприниматели
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Круглый стол на тему: Развитие предпринимательства на территории Саратовской области .18 декабря в 15.00 состоится пресс-мероприятие в формате круглого стола на тему: Развитие предпринимательства на территории Саратовской области . В мероприятии примут участие представители министерства экономеческого развития в регионе, представители Центра "Мой Бизнес" в Саратове, представители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, успешные предприниматели.

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18 декабря в 15.00 в пресс-центре «Комсомольская правда» состоится пресс-мероприятие в формате круглого стола на тему: «Развитие предпринимательства на территории Саратовской области».

В мероприятии примут участие представители министерства экономического развития в регионе, представители Центра «Мой Бизнес» в Саратове, представители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, успешные предприниматели.

Заинтересованные представители бизнеса и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

Начало в 15:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии №1).

Заинтересованные представители тур-индустрии и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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