Законы, которые помогут предпринимателям оптимизировать налоги

О бизнес-инкубаторе и других организациях инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Саратовской области слышали многие. Но, как показывает практика, не все предприниматели знают, что в Саратовской области для субъектов малого и среднего бизнеса действуют льготные режимы налогообложения. Эти режимы установлены региональными законами.

Для начинающих и уже состоявшихся бизнесменов эти режимы дают возможности более быстрого развития и экономии на налоговых платежах.

Налоговые каникулы

Итак, в первую очередь индивидуальным предпринимателям необходимо знать о двухлетних «налоговых каникулах» для впервые зарегистрированных ИП. Они установлены Законом Саратовской области № 57-ЗСО от 28 апреля 2015 года.

Эти «налоговые каникулы» действуют для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной и (или) научной сферах, сфере бытовых услуг и применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения. В нашем регионе нулевая ставка установлена по 83 видам предпринимательской деятельности.

Все больше предпринимателей пользуются этой возможностью — за прошедшие три года их количество выросло в 2,7 раза.

Патенты

Кстати, о патентах. Закон Саратовской области № 167-ЗСО «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения» от 13 ноября 2012 года установил правила патентной системы налогообложения для ИП по 73 видам предпринимательской деятельности.

Стоимость патента составляет 6% от установленного законом потенциально возможного к получению дохода и зависит в нашем регионе от места ведения предпринимательской деятельности: например, предприниматель, ведущий свою деятельность в сельской местности, заплатит за патент на 60% меньше, чем индивидуальный предприниматель из Саратова. Всего предусмотрена дифференциация по пяти группам муниципальных образований. С 2015 года число предпринимателей, которые перешли на патентную систему налогообложения, увеличилось в 3,5 раза.

Патенты с «нулевой ставкой» сегодня приобретают парикмахеры и косметологи, репетиторы, предприниматели, осуществляющие сдачу в наем жилых и нежилых помещений, земельных участков, а также осуществляющие деятельность в розничной торговле, в предоставлении услуг по оформлению интерьеров помещений, по ремонту жилья и других построек и т. д., то есть те, кто нередко предпочитает прятаться «в тени».

Какая выгода при применении патента:

- патент выдается с любой даты на период от 1 до 12 месяцев;

- учет доходов от реализации ведется в книге учета доходов;

- налоговая декларация в налоговые органы не предоставляется.

Освобождение от налогообложения

Для граждан, планирующих начать собственное дело законом Саратовской области от 31 января 2019 года № 1-ЗСО «Об установлении дополнительных видов услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налога на доходы физических лиц» дополнительно к федеральному (три вида: репетиторы, уборка, услуги по уходу за детьми, больными, пожилыми людьми), установлен региональный перечень из семи видов деятельности, освобожденных от налогообложения:

- работы строительные отделочные;

- деятельность в области фотографии;

- организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение;

- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;

- ремонт электронной бытовой техники;

- ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря;

- предоставление парикмахерских услуг.

Какая выгода:

- регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не надо;

- освобождение от НДФЛ и страховых взносов при условии официального уведомления налоговых органов о начале своей деятельности.

Дифференцированные налоговые ставки

Кроме того, закон Саратовской области № 152-ЗСО от 25 ноября 2015 года «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» установил упрощенную систему налогообложения для некоторых видов деятельности.

Выгода:

Пониженная налоговая ставка в размере 2% вместо 6% для ЮЛ и ИП, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы» и осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, научных исследований и разработок, в сферах дошкольного образования детей и дополнительного образования детей и взрослых, дневного ухода за детьми, предоставления социальных услуг. Пониженная налоговая ставка действует в регионе до конца 2021 года.

Что дальше?

Уже известно об изменениях в региональные законы о налогах, которые вступят в действие с 1 января 2020 года.

Они касаются спецрежимов — для предпринимателей упрощенной и патентной систем налогообложения введены дополнительные льготы.

В частности, по патенту установлена фиксированная ставка в зависимости от 1 кв. м площади для предпринимателей, которые ведут деятельность в сферах розничной торговли без торгового зала, а также в сфере оказания услуг общественного питания без залов обслуживания. Потенциальный доход теперь не будет зависеть от количества работников и позволит предпринимателю регулировать стоимость патента в зависимости от площади объекта. Данный подход стал более выгоден предпринимателям, осуществляющим деятельность через торговые автоматы, на розничных рынках, на небольших площадях.

Также установлена фиксированная ставка при оказании услуг по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом, перевозке грузов и пассажиров водным транспортом — «за 1 тонну грузоподъемности»/«за 1 пассажирское место» вместо дохода за единицу транспортного средства. Это более экономически обосновано по отношению к предпринимателям, использующим автомобильные и водные транспортные средства малой грузоподъемности или малой вместимости, так как позволяет дифференцировать стоимость патента от дохода предпринимателя. Таким образом, можно избежать нецелесообразных переплат.

Что касается упрощенной системы налогообложения, то с начала следующего года впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели сферы услуг по предоставлению мест для временного проживания смогут воспользоваться «налоговыми каникулами». По сути, речь идет о предпринимателях, обеспечивающих туристическую инфраструктуру региона. Это мини-гостиницы, кемпинги, хостелы и так далее. Пока налоговые каникулы будут действовать до конца следующего года. При внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, они могут быть продлены до двух лет.

За всеми уточнениями и разъяснениями можно обратиться по телефону горячей линии министерства экономического развития Саратовской области 8 (8452) 26-45-50.