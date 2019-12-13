2019-12-13T10:56:32+03:00
Общество

Бюджет Саратовской области для многодетных семей

Манахова И.В., профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности Саратовского социально-экономического инститкута (филиала) РЭУ им. Г.В.Плеханова
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Манахова И.В., профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности Саратовского социально-экономического инститкута (филиала) РЭУ им. Г.В.ПлехановаМанахова И.В., профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности Саратовского социально-экономического инститкута (филиала) РЭУ им. Г.В.Плеханова
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Согласно Конституции Российской Федерации наша страна является социальным государством, где обеспечивается поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Статья 38 гласит: «Материнство и детство, семья находится под защитой государства» [1].

Стратегической задачей обеспечения демографической безопасности является поддержка семей с детьми.

По данным Министерства социального развития Саратовской области в 2019 году в регионе проживают 22 683 многодетные семьи, где воспитываются 74 033 ребёнка.

Многодетная семья – это семья, проживающая на территории Российской Федерации, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, за исключением образовательных организаций, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, служба в органах внутренних дел.

Для регистрации семьи в качестве многодетной необходимы следующие документы:

1) заявление о регистрации семьи в качестве многодетной;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту пребывания);

4) свидетельства о рождении всех детей или документы, подтверждающие усыновление (удочерение) детей;

5) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) на территории области другого родителя;

6) документы о прохождении обучения в образовательных организациях по очной форме обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет;

7) личная фотография заявителя.

Перечисленные документы предоставляются лично в отделы социальной защиты населения г. Саратова и Саратовской области, в многофункциональные центры (МФЦ) г. Саратова и Саратовской области или через портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru.

Из бюджета Саратовской области в 2019 году в рамках финансирования мер социальной поддержки многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе, предусмотрено:

ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет (обучающимся в образовательной организации до 18 лет), размер социального пособия на детей многодетных матерей (многодетных отцов) - 670,98 руб.;

дополнительное единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка в многодетной семье – 2 559,17 руб.;

ежегодные денежные выплаты на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви на каждого ребенка, обучающегося в образовательной организации – 1 279,59 рублей;

ежегодные денежные выплаты на каждого члена многодетной семьи для посещения театров – 153,55 рублей;

ежегодные денежные выплаты на детей, посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях – 1 194,21 рублей;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте до 3-х лет одному из родителей на третьего и последующего ребенка для малоимущих граждан – 6 495 руб. (с 1 января 2020 года – 9 723 руб.)[2].

Продолжится реализация мер по повышению рождаемости и финансовой поддержке семей с детьми в рамках реализации национального проекта «Демография».

В соответствии с Законом Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» [3] установлена дополнительная мера социальной поддержки за счет средств областного бюджета в виде регионального материнского (семейного) капитала гражданам, родившим (усыновившим) третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. С учетом индексации размер выплат на 1 октября 2019 года составляет 107 848,2 рублей [4].

Новым направлением социальной поддержки многодетных семей является государственная программа субсидирования ипотечного долга при рождении третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, вступившая в силу в текущем году [5].

Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом (займом).

Среди аналогичных мер демографической поддержки – субсидирование ставки по ипотеке свыше 6% на весь срок кредитования для семей, где родился второй и последующий ребенок [6]. Совокупность принимаемых государственных мер финансовой поддержки семей с детьми нацелена на стимулирование рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране

Социальная поддержка за счет средств бюджета Саратовской области включает не только денежные выплаты многодетным семьям, но и помощь в натуральной форме [7]:

бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам врачей;

бесплатное посещение областных государственных музеев, выставок, парков культуры и отдыха;

бесплатные путевки в детские оздоровительные учреждения детям в возрасте от 7 до 14 лет;

бесплатный проезд на общественном городском и пригородном муниципальном транспорте;

бесплатное питание детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях в течение учебного года;

бесплатное питание детям, посещающим группу продленного дня;

ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ в размере 30%, более троих детей плюс 5% за каждого последующего ребенка;

однократное получение земельного участка в собственность под индивидуальное жилищное строительство (от 0,06 га до 0,2 га);

получение бесплатного автотранспорта (микроавтобуса) при наличии семерых и более детей в семье;

освобождение от уплаты транспортного налога одного легкового автомобиля или мотоцикла или мотороллера, автобуса мощностью двигателя до 200 л.с.;

частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях;

бесплатное предоставление детям из многодетных семей физкультурно-спортивных услуг в государственных спортивных сооружениях области в свободное время от планового тренировочного процесса.

В целях укрепления института семьи, обеспечивающего высокий уровень физического, духовного и нравственного развития детей, заботу об их здоровье и образовании, полное и гармоничное развитие личности ребенка, по ходатайству руководителей местного самоуправления при поддержке общественности многодетные родители награждаются орденом «Родительская слава» [8]. При вручении данной награды одному из родителей выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей. По решению региональных властей [9] из бюджета Саратовской области выплачивается дополнительное единовременное пособие лицу, награжденному орденом «Родительская слава», с учетом индексации в размере 32 354,46 руб. [10].

В настоящее время в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации разрабатывается законопроект о статусе многодетных семей, где предложены единые критерии предоставления льгот для данной категории населения. Это поможет унифицировать различные льготы в единый социальный пакет и ввести базовый уровень поддержки многодетных семей.

Список литературы:

Конституция Российской Федерации – Официальное издание. – М.: Юрид. лит., 2018. - с.28

Официальный сайт министерства социального развития Cаратовской области: https://social.saratov.gov.ru

Закон Саратовской области от 28.12.2011 № 212-ЗСО «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области»

Постановление Правительства Саратовской области от 21.01.2015 № 8-П «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты регионального материнского (семейного) капитала (его части)»

Федеральный закон от 3.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

Официальный сайт государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/help/news/2019_04_18_family_mortgage.

Памятка о мерах социальной поддержки многодетным семьям в Саратовской области https://social.saratov.gov.ru/tematicheskie_sajty/mery_socpodderzhki_semyam_s_detmi_v_saratovskoy_oblasti/mery_socpodderzhki_mnogodetnym_semjam/pamyatk/

Указ Президента РФ от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена «Родительская слава»

Закон Саратовской области от 26.03.2009 № 26-ЗСО «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, награжденных орденом «Родительская слава»

Брошюра. Меры социальной защиты и социальной поддержки семей с детьми в Саратовской области https://social.saratov.gov.ru/demografiya/1/index.php?SECTION_ID=6861

ИСТОЧНИК KP.RU

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