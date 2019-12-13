Куда пойти и где развлечься: саратовцам рассказали, как провести новогодние каникулы 2020

До Нового года остается менее трех недель, поэтому сейчас самое время подумать, как провести самые долгожданные зимние и праздничные каникулы.

В Саратове список новогодних развлечений опубликовала мэрия. В этом году разработан фирменный новогодний стиль для оформления города.

Разработан фирменный новогодний стиль для оформления города

Детей и взрослых приглашают 14 декабря в центральную городскую библиотеку мастерить поделку к Новому году. Во вторник, 17 декабря, театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» откроет свои двери для желающих увидеть сказку «Дары волхвов».

Начиная с 21 декабря, список мероприятий расширяется. В этот день на Театральной площади пройдет открытие главной новогодней елки Саратова. А с 22 по 30 декабря здесь будет концертная программа «Новогоднее волшебство!» с участием Деда Мороза.

Главная Новогодняя елка откроется 21 декабря

Специально ехать в центр за развлечениями не нужно: в районах пройдут «Новогодние гуляния», «Новогодний переполох», «Новогодняя зарядка», конкурс на «Новогоднего персонажа», спектакли «Время волшебства», «По зеленым холмам океана».

Для тех, кто любит танцевать, с 23 по 28 декабря в 15:30 и 18:00 откроется новогодняя дискотека «20DISCO20» в Городском Доме культуры национального творчества.

Нестандартное веселье

В этом году горожанам предлагается не только посетить давно полюбившиеся концерты, послушать новогодние песни и потанцевать вокруг елки, но и получить заряд драйва, энергии, проникнуться настоящим модерном.

Так, с 25 по 30 декабря будет идти «Новый год в Зазеркалье», а 25 декабря — сказочный баттл Дедов Морозов в Заводском районе.

В Саратове пройдет сказочный баттл Дедов МорозовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самое главное мероприятие — празднование наступления 2020 года — пройдет на Театральной площади. Веселье и фейерверк запланированы с 22:00 до 2:00.

Новый год будут праздновать на Театральной площади до двух ночи

С 4 по 11 января саратовцев приглашают окунуться в атмосферу «Рождества на старинной усадьбе» в музее-усадьбе имени Чернышевского. Сам праздник состоится 7 января на Театральной площади в 18:00.

Заканчивается цикл мероприятий прощанием со Старым Новым годом, которое пройдет 12 января в 12:00 в городском парке.