На улице Чернышевского в Саратове ликвидировали пожар в пятиэтажке
Горели вещи в квартире на пятом этаже
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Вечером 15 декабря в Саратове на улицу Чернышевского вызвали пожарные рассчеты – в жилом доме № 147 возник пожар в квартире на последнем, пятом этаже здания.
Как сообщил сайт ЧП-Саратов, по автолестнице в квартиру проникли огнеборцы и ликвидировали возгорание. Общая площадь охваченная огнем, равнялась пяти квадратным метрам.
В квартире на момент пожара никого не было, никто не пострадал, эвакуация не производилась.
ИСТОЧНИК KP.RU