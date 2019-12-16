2019-12-15T23:05:19+03:00
Происшествия

На улице Чернышевского в Саратове ликвидировали пожар в пятиэтажке

Горели вещи в квартире на пятом этаже
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Вечером 15 декабря в Саратове на улицу Чернышевского вызвали пожарные рассчеты – в жилом доме № 147 возник пожар в квартире на последнем, пятом этаже здания.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, по автолестнице в квартиру проникли огнеборцы и ликвидировали возгорание. Общая площадь охваченная огнем, равнялась пяти квадратным метрам.

В квартире на момент пожара никого не было, никто не пострадал, эвакуация не производилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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