Евгений Примаков о логотипе 75-летия Победы: Это угробищное позорище и дрянь

Журналист-международник и внук бывшего премьер-министра России Евгения Примакова раскритиковал логотип к 75-летию Дня Победы. Тезка своего деда, депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков заявил, что лого - "позорище и дрянь", а его изготовители и все, кто согласовывал - "идиоты или вредители". Напомним, логотип уже официально одобрен правительством РФ.

- Друзья, я долго, очень долго думал над вот этим вот логотипом юбилея Победы 75 лет. Да, его даже утвердили целым постановлением Правительства Российской Федерации. Молодцы. То есть я как бы законопослушный гражданин и должен как бы исключительно выполнять. Но это угробищное позорище и дрянь, - написал Примаков на своей странице в Фейсбуке.

Официальный логотип празднования 75-летия Победы

По мнению Примакова на логотипе изображен символ «Drang nach Osten» – «натиск на восток» - так обозначалось в нацистских немецких кругах экспансия на восток. Только стрелочки, по мнению журналиста и депутата Примакова, должны тогда быть синими, обозначающими наступление фашистской Германии, а не красными.

- И, видя вот эту гадость, - я отлично отдаю себе отчёт в том, что я называю официальный логотип 75-летия Победы гадостью - я считаю, что идиотами и/или вредителями были все, по списку: от заказчиков и исполнителей до тех, кто вот это утвердил. Итого: Дорогие друзья, лично я ни разу не собираюсь ни в какой форме использовать эту бессмысленную дрянь, несмотря ни на какое постановление. Более того, я от всего сердца призываю всех использовать следующую форму этого логотипа: переверните стрелки той же цифры «75» — они должны быть направлены с востока на запад, справо налево, только так станет понятно, что наш народ воевал со злом, которое пришло к нам из Европы, - написал на своей странице в Фейсбуке Евгений Примаков.

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