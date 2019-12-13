2019-12-13T10:56:32+03:00
Общество

Бюджетная грамотность как способ повышения уровня гражданской активности и усиления взаимодействия населения, бизнеса и государства

Орехова Елена Александровна - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики и экономической теории ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова
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В Российской Федерации в 2015 году, наряду с проектом, направленным на повышение финансовой грамотности населения, началась реализация совместного проекта Минфина России и Всемирного банка по повышению бюджетной грамотности. В рамках данного проекта была разработана Концепции развития бюджетной грамотности в Российской Федерации.

Мотивом реализации проекта повышения бюджетной грамотности является тот факт, что большинство граждан не имеет не только системного представления о бюджете и бюджетном процессе, но и не понимает своей личной значимости в данном процессе, а, соответственно, и не пытается в нем участвовать.

Несмотря на положения федерального законодательства о необходимости проведения публичных слушаний по проектам региональных и местных бюджетов Российской Федерации и отчетам об их исполнении (Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»), граждане в большинстве своем не были осведомлены о своих правах и возможностях влиять на бюджет на всех стадиях бюджетного процесса – от его составления до контроля за исполнением и данная практика, к сожалению, не является полноценным инструментом учета мнения граждан при принятии решений относительно распределении общественных финансов.

Таким образом, несмотря на имеющееся законодательство, вовлеченность граждан в процессы принятия бюджетных решений остается низкой. И причина тому, в том числе недостаточный уровень бюджетной грамотности населения. Поэтому проект повышения бюджетной грамотности населения – это системный подход власти к решению данной проблемы.

Согласно определению Всемирного банка, «бюджетная грамотность — это способность читать, расшифровывать и понимать государственный бюджет для обеспечения сознательного участия граждан в бюджетном процессе». Как видно, данный подход в определении бюджетной грамотности может быть поделен на два направления: понимание технических вопросов и стимулирование участия, но при этом необходимым условием, конечно же, является первое - практические знания и базовое понимание экономических, социальных и политических последствий бюджетной политики.

Так, доходы бюджета формируются за счет налогов, которые платят и сами граждане, и организации – работодатели, и представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели. Работающие по найму платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ). НДФЛ - один из основных источников доходов региональных и местных бюджетов. Субъектами малого бизнеса осуществляются налоговые отчисления в соответствии с упрощенной или патентной системой налогообложения. Кроме того, все владельцы имущества, независимо от возраста, платят налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог.

Различные налоги (налог на прибыль, налог на имущество организаций, земельный налог и др.) платят организации – работодатели.

И все без исключения, приобретая товары или оплачивая услуги платят налог на добавленную стоимость – НДС. Таким образом, в данном процессе тесно взаимодействуют и население, и государство и бизнес.

Законодательством предусмотрено право граждан и бизнеса принимать активное участие в обсуждениях бюджета и принятии бюджетных решений. Крупным бизнесом и малыми частными компаниями вправе отстаиваться свои интересы в данном процессе, гражданами разных возрастов и разных социальных групп (работающие и безработные, занятые в частном секторе и в государственном, студенты и пенсионеры) свои интересы.

На практике реализовать данное право возможно следующим образом:

1. Направить в письменном виде свои предложения в финансовый орган федерального, регионального или муниципального уровня.

2. Передать свои предложения по бюджету через депутатов соответствующего уровня, округа, территории.

3. Непосредственно участвовать в заседании представительного органа соответствующего территориального образования с устными или письменными предложениями.

4. Принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета.

Таким образом, вовлеченность населения и бизнеса в процесс бюджетного планирования позволит скорректировать бюджет, приняв во внимание проблемы, потребности и особенности как бизнес-сообщества, так и граждан.

Кроме того, повышение уровня бюджетной грамотности среди представителей крупного бизнеса способствует развитию их активной позиции, что становится благодатной почвой для развития государственно-частного партнерства – взаимодействия власти и бизнеса в рамках реализации социально значимых проектов для населения (строительство школ, детских садов, спортивных и игровых площадок и т.д.).

И если взаимодействие бизнеса и власти – это преимущественно государственно-частное партнёрство или участие в обсуждениях проекта бюджета, то взаимодействие населения и власти может быть реализовано в рамках программ поддержки местных инициатив. Сам процесс носит название инициативное бюджетирование - это одна из разновидностей непосредственного участия жителей в осуществлении местного самоуправления.

Реализация местных инициатив невозможна в условиях низкого уровня гражданской активности и низкого уровня бюджетной грамотности населения. Поэтому трансляция населению основ бюджетной грамотности с точки зрения реализации программ местных инициатив подразумевает, в первую очередь, необходимость повышения уровня гражданской активности и ответственности, а во вторую, непосредственные знания относительно механизмов, этапов и инструментов подготовки, реализации и контроля исполнения местных инициатив.

Реализация программ поддержки местных инициатив важна, прежде всего потому, что в ее рамках население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.

У каждого жителя появляется возможность реализовать себя, почувствовать ответственность за среду обитания. Это колоссальный опыт выстраивания партнерских отношений с главами муниципалитетов, представителями бизнес-сообщества, как для активной, грамотной, целеустремленной молодежи, так и для людей старшего поколения.

Но при этом необходимы знания относительно того, как подготовить необходимые документы, как разработать проект, каковы механизмы финансирования, как осуществить контроль за закупками и непосредственной реализацией проекта. И это становится возможным лишь при достаточном уровне бюджетной грамотности. И только тогда подобное взаимодействие власти, местного самоуправления, предпринимателей и жителей может стать рабочей практикой в решении любых вопросов относительно соответствующей территории.

Подводя итоги, очевидно, что реализация проекта повышения бюджетной грамотности населения позволит повысить доверие бизнеса и населения к государственной власти, обеспечит эффективное взаимодействие основных субъектов экономической системы, что будет способствовать оптимизации бюджетного процесса, более эффективному планированию расходной части бюджетов всех уровней, с учетом реальных нужд бизнеса и граждан в процессе перераспределения общественных фондов государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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