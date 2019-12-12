В пресс-центре «Комсомольской правды» расскажут о туристических итогах года
13 декабря в «Комсомольской правде» — Саратов» состоится пресс-конференция об итогах туристской сферы региона и участии во всероссийских конкурсах.
Спикеры:
- председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Валериевна Бородянская,
- руководитель Саратовского туристического сервера Салават Рустамович Сатаев.
Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии №1).
Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».
ИСТОЧНИК KP.RU