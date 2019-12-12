В пресс-центре «Комсомольской правды» расскажут о туристических итогах года

«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю

В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка