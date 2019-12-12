Саратовцам расскажут о зимнем отдыхе

13 декабря 2019 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской. Основная тема для обсуждения: «Зимний отдых в период 2019-20 годов».

В дискуссии принимают участие спикеры:

- председатель комитета по туризму Бородянская Виктория Валериевна;

- директор «ДОЛ «Молодёжный» Чапурина Наталия Владимировна;

- директор сети турагентств TUI Саратов Власова Наталья Геннадьевна.

Начало мероприятия в 10:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии №1).

С 12 декабря с 10:00 до 18:00 принимаются вопросы для спикеров по теме обсуждения на адрес электронной почты sarvolgamedia@yandex.ru. Вопрос должен содержать информацию об авторе. Обязательно указание ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты. Анонимные вопросы не будут приниматься к рассмотрению.

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на YouTube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».