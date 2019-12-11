В Саратове проходит форум «Экологический форсайт»

В Саратове 11 декабря на базе СГТУ стартовал всероссийский форум «Экологический форсайт». В нем участие принимают десятки учёных и студентов из 58 вузов из 32 городов страны, а также научно-исследовательских организаций, представители профильных контрольно-надзорных органов и общественных организаций. Организатором выступает ФГУП «РосРАО», и СГТУ им. Гагарина.

В программе форума научно-практической конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов», конкурс научно-исследовательских работ молодых учёных об обработке, утилизации и рециклинге отходов первого и второго классов опасности, а также конкурс социальной рекламы «ЭкоХод: отХод-доХод». Кроме этого пройдут панельные сессии по лучшим практикам экологического просвещения населения.

На открытии выступила начальник организационно-технического управления ФГУП «РосРАО» Ольга Гонцова, которая рассказала о работе в рамках нацпроекта «Экология» по созданию инфраструктуры по обращению с отходами I-II классов опасности. Оператору по обращению с отходами I-II классов, ФГУП «РосРАО», предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отхода до переработки его во вторичную продукцию.

- ГИС — это живая, постоянно обновляемая система, в которой будут отражаться потоки движения отходов от источника их образования до места их переработки. Система позволит производить учет, выявлять нарушения, выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее размещение инфраструктуры, — рассказала Ольга Гонцова. Она отметила, что при выстраивании эффективной системы обращения с промышленными отходами особенно важно развивать отечественные технологии. — Технологические решения сейчас разрабатываются на основе самых современных технологий. В 2020 году будут общественные слушания и мы очень рассчитываем на поддержку общественников, среди которых и учёные и эксперты, которые предлагают свои рекомендации. Утверждены сроки ввода объектов — конец 2023 года, и с 2024 они начнут эксплуатироваться.

Как рассказала корреспонденту «КП-Саратов» доцент кафедры экологии СГТУ Алла Фомина, На конкурс научных работ молодых учёных, который пройдет в рамках саратовского форума, поданы два десятка материалов.

- Это и аналитические проекты по обращению с отходами - ртутными лампами, аккумуляторами, медицинскими отходами, предложения по улучшению системы их утилизации, а также технологические проекты и разработки по очистке стоков, рекультивации грунтов и т. д., — сообщила Фомина.

С основным докладом на пленарной сессии выступил директор института проблем мониторинга ФГБУ «НПО «Тайфун» Владимир Булгаков. Он рассказал о становлении и развитии в России системы оценки уровня загрязнения объектов окружающей среды. В беседе с корреспондентом «КП-Саратов», Булгаков, работавший над такой системой на заводе по уничтожению химоружия в Горном Саратовской области, высоко оценил уровень обеспечения экологической безопасности на этом обьекте. При новом варианте использования объекта, учёный уверен, система мониторинга будет ещё современнее.

О российском опыте экологического мониторинга промышленных объектов доклад подготовила доктор биологических наук, профессор СГТУ Елена Тихомирова. Она уверена, что уровень экологической безопасности населения возле таких промышленных объектов, как завод в Горном на порядок выше, чем у людей, который проживают в радиусе нескольких километров от обычных открытых свалок.

Кандидат технических наук Артем Колесников из РХТУ им. Менделеева выступил с докладом о направлениях применения вторичных ресурсов от утилизации и обезвреживания отходов. Оборудование, разработанное учёными в этом университете действует уже на более чем 80 предприятиях в России и за рубежом.

Форум «Экологический форсайт» в СГТУ продлится три дня.