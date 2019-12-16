2019-12-16T14:15:52+03:00
Общество

Министр экономического развития Саратовской области расскажет о реализации нацпроектов

Пресс-конференция пройдет в «КП-Саратов»
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Пресс-конференция министра экономического развития Саратовской области Юлии Шваковой.

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17 декабря 2019 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция министра экономического развития Саратовской области Юлии Шваковой.

Основной темой для обсуждения станет вопрос о ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саратовской области.

Начало в 09:30 по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии №1).

Заинтересованные представители бизнеса и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на YouTube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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