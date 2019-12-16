Министр экономического развития Саратовской области расскажет о реализации нацпроектов
Пресс-конференция министра экономического развития Саратовской области Юлии Шваковой.
17 декабря 2019 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция министра экономического развития Саратовской области Юлии Шваковой.
Основной темой для обсуждения станет вопрос о ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саратовской области.
Начало в 09:30 по адресу: Саратов, улица Вишневая, дом 10 (здание Типографии №1).
Заинтересованные представители бизнеса и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на YouTube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».
ИСТОЧНИК KP.RU