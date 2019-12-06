2019-12-06T11:20:37+03:00
Общество

В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

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Реализация национального проекта Международная кооперация и экспорт на территории Саратовской области.

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6 декабря 2019 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится круглый стол на тему: «Реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Саратовской области».

Участники дискуссии обсудят ход реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории области, о работе регионального Центра поддержки экспорта, о ключевых приоритетах международной деятельности для Саратовской области. Приглашенные представители бизнеса поделятся своим опытом взаимодействия с Центром поддержки экспорта.

В дискуссии принимают участие спикеры:

Нечаевская Елизавета Евгеньевна — заместитель министра — начальник управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области;

Корниенко Наталья Александровна — директор АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области»;

Аршинов Юрий Евгеньевич — советник министра экономического развития Саратовской области;

Турланов Серкали Димогизович — директор ООО «АБСТ ГРУПП»;

Дурасов Александр Витальевич — начальник отдела маркетинга и внешних коммуникаций ГК «Аврора».

Начало в 15:00 по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии №1).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» https://www.youtube.com/watch?v=FDVtV6MGUjc&feature=youtu.be, а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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