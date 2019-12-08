На сцене саратовского театра оперы и балета выступили солисты театра Ла Скала

На сцене саратовского театра оперы и балета продолжается фестиваль «Звезды мирового балета». 7 декабря зрителям представили балет Петра Чаковского «Лебединое озеро». Главные партии исполнили солисты театра Ла Скала (Милан, Италия) Мартина Ардуино и Марко Агостино. Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова.

Фото Армена Осипяна

Приезжие солисты были введены в репертуарный спектакль саратовского театра оперы и балета. Мартина Ардуино исполнила партию Одетты-Одиллии, Марко Агостино партию Принца Зигфрида. Дирижером спектакля выступил Медет Тургумбаев. Балет «Лебединое озеро» саратовского театра востребован и любим зрителями. Вот и в день фестивального показа в зале абсолютный аншлаг.

Фото Армена Осипяна

Первый выход Марко Агостино сопровождался аплодисментами. Принц Зигфрид празднует свое совершеннолетие. Молодые дамы мечтают о внимании принца, но он любезен с каждой. В подарок от королевы-матери (Галина Егорова) Зигфрид получает арбалет и вскоре удаляется на охоту. В ночном лесу по озеру плывут лебеди, заколдованные волшебником Ротбартом (Алексей Михеев). Принц прицеливается в лебедя с короной на голове. Неожиданно лебедь превращается в прекрасную девушку, Одетту. Зигфрида очаровывает ее красота. Одетта надеется, что любовь принца спасет ее от чар Ротбарта. Громкими аплодисментами зрители также встретили исполнительницу партии Одетты Мартину Ардуино.

Фото Армена Осипяна

Завораживающе саратовские солисты исполнили известный танец маленьких лебедей (Кристина Кочетова, Оксана Чернова, Аида Мустафина и Юлия Танюхина). Зрители с особым трепетом следили за этой сценой, где сочетаются изысканная хореография и волшебная музыка. И после исполнения в зале звучали овации и громкие аплодисменты. Па-де-труа исполнили: заслуженная артистка России Наталья Колосова, Юлия Танюхина и Алексей Михеев.

Фото Армена Осипяна

В замке Королевы проходит торжественный бал, где Зигфрид должен выбрать себе невесту. Ротбарт появляется с Одиллией, девушкой, которая похожа на Одетту. Принц называет Одиллию своей невестой.

Фото Армена Осипяна

Солисты Ла Скалы продемонстрировали на саратовской сцене высокий уровень мастерства. Исполнителям облегчило работу то, что они из одного театра и говорят на одном языке. В предыдущем фестивальном показе балета «Дон Кихот» солисты были из разных театров и не говорили на одном языке, но за несколько репетиций им нужно было создать пару на сцене.

Фото Армена Осипяна

Одетта в печали рассказывает своим подругам об измене Зигфрида. Девушки тоскуют о том, что их надежда на освобождение потеряна. Неожиданно вбегает принц и молит Одетту о прощении. Зигфрид вступает в поединок с Ротбартом. Чары волшебника рушатся.

Мартина Ардуино и Марко Агостино очаровали и пленили саратовских зрителей своим исполнением. А нетленная музыка Чайковского вновь окунула сердца зрителей в мир волшебства. Во время поклона зал бурно аплодировал. Казалось, что саратовцы не хотели отпускать миланских солистов. Исполнителям из Ла Скалы вручили букеты цветов. А Марко передарил свои цветы Мартине.

Фото Армена Осипяна

8 декабря состоится заключительный гала-концерт. В нем примут участие солисты Большого театра России, Московского Музыкального театра, Михайловского театра, Мариинского театра, а также Баварского и Берлинского государственного балета.