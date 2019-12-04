Начинающие фермеры могут получить до 3 миллионов рублей

С 2019 года в Саратовской области действует проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках нацпроекта разработан региональный - «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации», за который ответственно министерство сельского хозяйства Саратовской области. Проект направлен на поддержку агропромышленного комплекса.

Дело в том, что одна из главных проблем крестьянских хозяйств – реализация своей продукции. В задачи кооператива входит помощь фермерам в ее сбыте и переработке. Поэтому еще одним направлением работы нацпроекта стала сельхозпотребкооперация.

В области четвертый год реализуются меры грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, для чего активно привлекаются федеральные средства.

- В 2019 году финансирование на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации составило 28,5 млн. рублей, - пояснили в министерстве сельского хозяйства области. - Сельскохозяйственным потребительским кооперативам возмещаются затраты на закупку имущества и сельхозпродукции. На начало декабря расход по этому направлению государственной поддержки составил почти 26 млн рублей. Во многих личных подсобных хозяйствах считают необходимым перевод их в фермерские хозяйства.

Этому способствует такая форма господдержки как фермерские гранты. Они выдаются с 2012 года.

В этом году, благодаря проекту «Агростартап», на поддержку начинающих фермеров предусмотрено 38 млн рублей, которые перечислены грантополучателям в полном объеме.

Размер гранта «Агростартап» определятся конкурсной комиссией согласно бизнес-плану и плану расходов на развитие хозяйства. Всего на конкурс было подано 52 заявки, 14 заявителей из которых стали участниками мероприятия «Агростартап».

Минимальный размер гранта составил - 1950 тысяч рублей, максимальный - 3 млн рублей.

В 2019 году грантополучателями будет создано 38 новых рабочих места.

Основным направлением деятельности бизнес-проектов участников является мясное скотоводство (11 проектов).

«Без поддержки не обойтись»

В Саратовской области доля фермерства в объеме сельхозпродукции неизменно остается наибольшей в Приволжском федеральном округе. Вклад фермерства области почти в 3 раза превышает среднероссийский показатель.

Поэтому для нашего региона развитие и поддержка фермерства, безусловно, важна.

Глава крестьянского фермерского хозяйства Марксовского района села Зоркино посоветовала всем начинающим предпринимателям грамотно составить проект, чтобы пройти конкурс и участвовать в программе, а также следовать всем пунктам своего плана.

- Без «Агростартапа», скорее всего, не решилась бы. Без поддержки не обойтись, - призналась глава КФХ.

Средства грантовой поддержки направляются на покупку животных, сельхозтехники, земельных участков из земель сельхозназначения, приобретение и ремонт животноводческих помещений.

Что, оказывается, очень кстати.

- Наш проект по развитию молочного поголовья крупного рогатого скота получил одобрение комиссии, отбирающей участников программы «Стартап», - рассказала глава КФХ из Хвалынского района Анна Илларионова. - На средства гранта, 3 млн рублей, приобрела несколько десятков голов нетелей. Считают производство молока перспективным направлением. Рынок сбыта обширный.

Средства грантовой поддержки направляются на покупку сельхозтехникиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Затраты субсидируются

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации» предусматривает субсидирование 50% затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые связаны с покупкой сельхозтехники и оборудования для переработки сельхозпродукции. При закупке сельхозпродукции у членов кооператива компенсируется от 10 до 15% расходов.

СПСК «Красноармейский» специализируется на переработке молочной продукции, получил субсидии и грант.

- Собственных средств на развитие зачастую не хватает, а проценты по банковскому кредиту для небольшого хозяйства оказываются неподъемными, - признал представитель кооператива Андрей Шапкарин. - Без государственной помощи, скорее всего, и затеваться бы не стали. 50% от затрат субсидируется, остальное — собственные средства. Таковы условия. Поэтапно выполняем намеченный план: до середины следующего года должны все сделать.

Благодаря господдержке удалось отремонтировать производственный цех, закупить небольшую машину-рефрижератор и оборудование для молочного производства. Эти меры позволяют увеличить площади производства, создать дополнительные рабочие места.

Участниками мероприятий стали кооперативы различных районов области.

Так нацпроект способствует стимулированию и развитию бизнеса, в том числе в агросфере.

Меры господдержки оказываются необходимы, чтобы повысить финансовую устойчивость кооперативов и отдельных хозяйств, а также начать собственное дело.