В Саратове открылась научная конференция для молодых предпринимателей

Организатором научно-практической конференции «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде» 3 декабря в Саратове стало министерство экономического развития Саратовской области. Конференция стартовала в Саратовском социально-экономическом Институте (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В фойе работала выставка молодежных бизнес-проектов, центров молодежного инновационного творчества области, саратовских вузов. Возможности обучения и использования оборудования ЦМИТов презентовали 12 центров. Выставку посетили и ознакомились с представленными проектами: ГФИ по Саратовской области Григорий Сергеев, министр экономического развития региона Юлия Швакова, зампред областного правительства Сергей Наумов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области Михаил Петриченко, зампредседателя Саратовской областной думы Ольга Болякина, и. о. директора Эконома Ольга Мизякина, директор Центра «Мой бизнес» Александр Марченко.

Министр Юлия Швакова, отвечая на вопросы журналистов, заметила, что это уже традиционная конференция, которая проводится в шестой раз.

- Представлены самые интересные, самые инновационные проекты молодежи, которые уже получили государственную поддержку, а также те, которые на нее претендуют и которым мы предлагаем использовать инструменты, которые нам дает нацпроект, направленный на развитие предпринимательской инициативы. Это помощь, начиная от разработки бизнес-плана, заканчивая возможностью финансирования за счет наших региональных инструментов поддержки. Цель конференции — показать молодежи, что заниматься бизнесом сегодня нужно, можно, и для этого государство предоставляет все необходимые меры поддержки, — рассказала Швакова.

На пленарном заседании, открывая конференцию, зампред областного правительства Сергей Наумов заявил, что молодые предприниматели — это будущее страны, «ее сердце и интеллект».

- Еще Достоевский во второй половине 19 века сказал замечательные слова, которые почему-то у нас не всегда пропагандируются. Я их в этой аудитории произносил и произнесу еще раз: «деньги — это чеканная свобода». То, что вы эффективны, благополучны, свободны дает большой импульс стране, которая при этих условиях также будет благополучна, эффективна и сделает мощный рывок в экономике, — приветствовал участников конференции зампред Сергей Наумов.

Он напомнил участникам конференции, что в рамках национального проекта сегодня реализуется целый комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. На площадке областного бизнес-инкубатора создано «единое окно» мер поддержки — Центр «Мой бизнес». В регионе созданы и действуют 12 центров молодежного инновационного творчества в семи крупнейших городах. Фондом микрокредитования реализуется линейка льготных кредитных программ, в том числе, и для стартапов. Принимаются региональные законы о налоговых льготах для бизнеса, реализуется комплекс мер по популяризации и вовлечению в бизнес.

- Безусловно, правильное формирование экономического мышления, выявление развития способностей к предпринимательству особенно актуально для молодых людей и прежде всего для выпускников средних и высших учебных заведений, которые стоят перед выбором своего личностного и профессионального пути. Могу с уверенностью сказать, что проведение такого рода мероприятий сегодня в регионе и в стране крайне необходимо, — заявил Сергей Наумов.

Перед собравшимися выступили как успешные и состоявшиеся, так и начинающие молодые предприниматели из Саратовской области.

После короткого перерыва участники разошлись по семи секциям, где обсуждаются вопросы цифровизации в бизнес-среде, поддержки молодежной предпринимательской инициативы, научного и технического потенциала в бизнес-среде, развития наставничества в женском предпринимательстве, развития студенческого предпринимательства.