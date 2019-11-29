2019-11-29T14:08:34+03:00
Экономика

Среда — день активности: предпринимателей Саратова ждали консультации и тренинги

Мероприятия прошли в Центре предпринимателя «Мой бизнес»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

27 ноября в Центре предпринимателя «Мой бизнес» на базе областного бизнес-инкубатора одновременно прошли несколько мероприятий на двух площадках. Как известно понедельник — день тяжелый, а в среду бизнесменов ждал настоящий эпицентр активности.

- Наш центр - это максимально комплексная услуга для любого бизнеса от начинающего до достаточно серьезных компаний с большими оборотами, которые могут прийти и получить услуги центра инжиниринга, экспорта у нас и т.д. И даже для того, кто только подумал, стать ли ему предпринимателем или нет. «Мой бизнес» — поддержка консультационная, информационная, образовательная, имущественная, которую представляет непосредственно бизнес-инкубатор, в котором развиваются начинающие предприниматели. Они растут, от нуля до трех лет, и выходят уже «подготовленные», — отметил Александр Марченко, директор Центра «Мой бизнес».

Александр Марченко Фото: Дарья Вострикова

Александр МарченкоФото: Дарья Вострикова

В этот день гостей центра ждало занятие в рамках «Академии провалов». Это уникальный федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей, разработанный Деловой средой от Сбербанка и Центром поддержки предпринимательства Саратовской области. Благодаря ему в «Мой бизнес» приезжают спикеры различных уровней, включая федеральный. Они рассказывают о том, какие проблемы были у них, как сделать так, чтобы не попасть в плохие ситуации, не работать в убыток - на опыте других людей, и не делать своих ошибок.

Очередная тема мастер-класса: «Критические ошибки при привлечении клиентов через интернет» от Николая Смирнова, эксперта по продвижению бизнеса в социальных сетях, директора по маркетингу компании «Hiconversion», спикера ключевых отраслевых конференций.

Отметим, что такие мероприятия абсолютно бесплатны и проходят каждую среду.

Помимо этого, по средам Центр поддержки предпринимательства проходит «Дни больших консультаций». Предприниматель может получить юридическую бухгалтерскую, информационную и маркетинговую консультацию бесплатно. Для человека могут сформировать индивидуальный план: как работать, чем заниматься, куда нужно идти. Более того, в любой день можно получить помощь, достаточно обратиться к специалистам центра, которые переведут на профильных консультантов.

Всю информацию можно найти на сайте (https://saratov-bis.ru/cpp/): куда прийти, как записаться, ссылки на сайты партнеров, сайты тех организаций инфраструктуры, которые присутствуют в Саратовской области, а также на общий портал «Мой бизнес» (https://saratov-bis.ru/).

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Я знакома с Центром поддержки предпринимательства уже второй год, он очень помогает в развитии бизнеса. Я участвую в бизнес-миссиях, посещала Чебоксары, Астрахань, Нижний Новгород, и с каждого города приезжала с новыми партнерами и клиентами. Я посещаю семинары, тренинги, получаю новые знания. Сюда привозят реально крутых спикеров, и на бесплатной основе я получаю возможность получить новые знания и нетворкинг, за что я очень благодарна. Рекомендую всем предпринимателям, — рассказала Елена Толстошеева, руководитель «Центра продаж XXI века».

Центр поддержки предпринимательства создан в 2017 году, оказание комплекса услуг субъектам бизнеса осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спецпроект КП-Саратов "Бизнес-Новости"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Усть-Курдюмской начинают менять водовод
Панков: Какой бизнес, если дольщики столько лет ждали свое жилье?
Сдача дома ЖСК «Строитель» в Саратове отложена на полгода
Валерий Радаев обрушился с критикой на Михаила Исаева
Михаил Исаев заверил, что средства на зарплату учителям будут заведены
Специалист по гериатрии: Задача врача-гериатра улучшить жизнь пенсионеров
В Саратовской области создано 17 тыс. рабочих мест
Лучший детский и студенческий театры ПФО выберут 30 ноября
Лишенная родительских прав мать задолжала детям полмиллиона рублей
Работай, производи и совершенствуй
Если есть идея, нужно пытаться ее реализовывать
На трассе под Саратовом водитель перевернувшегося УАЗа погиб на месте
В Саратове покажут «Карнавальную ночь» на сцене театра оперы и балета
Обозначены требования для дизайн-кода Саратова
Пьянствующий мужчина сгорел в заброшенном доме под Саратовом
Эвакуация на штрафстоянку обойдется саратовцам в 2,1 тыс. рублей
Мэр Саратова признал бизнесменов не «мышковать» и стать примером для других
В Саратове планируют модернизировать трамвайные маршруты №2, 5 и 7