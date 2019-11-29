Среда — день активности: предпринимателей Саратова ждали консультации и тренинги

27 ноября в Центре предпринимателя «Мой бизнес» на базе областного бизнес-инкубатора одновременно прошли несколько мероприятий на двух площадках. Как известно понедельник — день тяжелый, а в среду бизнесменов ждал настоящий эпицентр активности.

- Наш центр - это максимально комплексная услуга для любого бизнеса от начинающего до достаточно серьезных компаний с большими оборотами, которые могут прийти и получить услуги центра инжиниринга, экспорта у нас и т.д. И даже для того, кто только подумал, стать ли ему предпринимателем или нет. «Мой бизнес» — поддержка консультационная, информационная, образовательная, имущественная, которую представляет непосредственно бизнес-инкубатор, в котором развиваются начинающие предприниматели. Они растут, от нуля до трех лет, и выходят уже «подготовленные», — отметил Александр Марченко, директор Центра «Мой бизнес».

Александр МарченкоФото: Дарья Вострикова

В этот день гостей центра ждало занятие в рамках «Академии провалов». Это уникальный федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей, разработанный Деловой средой от Сбербанка и Центром поддержки предпринимательства Саратовской области. Благодаря ему в «Мой бизнес» приезжают спикеры различных уровней, включая федеральный. Они рассказывают о том, какие проблемы были у них, как сделать так, чтобы не попасть в плохие ситуации, не работать в убыток - на опыте других людей, и не делать своих ошибок.

Очередная тема мастер-класса: «Критические ошибки при привлечении клиентов через интернет» от Николая Смирнова, эксперта по продвижению бизнеса в социальных сетях, директора по маркетингу компании «Hiconversion», спикера ключевых отраслевых конференций.

Отметим, что такие мероприятия абсолютно бесплатны и проходят каждую среду.

Помимо этого, по средам Центр поддержки предпринимательства проходит «Дни больших консультаций». Предприниматель может получить юридическую бухгалтерскую, информационную и маркетинговую консультацию бесплатно. Для человека могут сформировать индивидуальный план: как работать, чем заниматься, куда нужно идти. Более того, в любой день можно получить помощь, достаточно обратиться к специалистам центра, которые переведут на профильных консультантов.

Всю информацию можно найти на сайте (https://saratov-bis.ru/cpp/): куда прийти, как записаться, ссылки на сайты партнеров, сайты тех организаций инфраструктуры, которые присутствуют в Саратовской области, а также на общий портал «Мой бизнес» (https://saratov-bis.ru/).

- Я знакома с Центром поддержки предпринимательства уже второй год, он очень помогает в развитии бизнеса. Я участвую в бизнес-миссиях, посещала Чебоксары, Астрахань, Нижний Новгород, и с каждого города приезжала с новыми партнерами и клиентами. Я посещаю семинары, тренинги, получаю новые знания. Сюда привозят реально крутых спикеров, и на бесплатной основе я получаю возможность получить новые знания и нетворкинг, за что я очень благодарна. Рекомендую всем предпринимателям, — рассказала Елена Толстошеева, руководитель «Центра продаж XXI века».

Центр поддержки предпринимательства создан в 2017 году, оказание комплекса услуг субъектам бизнеса осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке минэкономразвития Саратовской области.