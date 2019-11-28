Несут принципиальную ответственность

Компания «ФосАгро» — лидер в области корпоративной ответственности в рамках Глобального Договора ООН. Этот статус присвоен одному из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений за приверженность Глобальному Договору (Global Compact) ООН и его Десяти принципам ответственного ведения бизнеса. Новость пришла из-за океана в конце ноября.

Если компании всей земли

В эпоху глобализации и экономического кризиса самое время вспомнить притчу о старце, который наставлял сыновей держаться вместе, как прутья в связке. По одному поломать каждую веточку просто, а попробуй переломить целую вязанку!

По этому принципу строится и Глобальный договор ООН — крупнейшая в мире стратегическая инициатива, направленная на укрепление ответственной гражданской позиции, расширение практики корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития бизнеса. В этом году договору исполнится 20 лет, с тех пор к единой связке Десяти принципов присоединилось более 13 тыс. компаний и организаций из более чем 160 стран мира. «ФосАгро» стала одной из двух российских компаний, выбранной ООН для участия в платформе устойчивого корпоративного лидерства, получив статус LEAD. Стоит отметить, что просто так его не получить. Компании-обладатели демонстрируют высочайший уровень взаимодействия с Глобальным договором ООН. А производитель экологически чистых минеральных удобрений принимает активное участие в деятельности и инициативах международных и индустриальных ассоциаций, среди которых важное место занимает Организация Объединенных Наций.

Признание заслуг

«ФосАгро» — единственная за всю историю ООН российская компания, которая была выбрана для финансирования на внебюджетной основе инициатив в области Зеленой Химии, продовольственной безопасности и устойчивого развития ЮНЕСКО и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). Координацией работы компании на этом направлении занимается созданный в мае этого года Комитет Совета директоров ПАО «ФосАгро» по устойчивому развитию, который возглавила Ирина Бокова, независимый член Совета директоров, ранее занимавшая пост главы ЮНЕСКО. Она подчеркивает: «Сегодня компания успешно развивает сотрудничество с международными организациями — ЮНЕСКО, ИЮПАК, ФАО — благодаря чему вносится значительный вклад в решение вопросов, затрагивающих интересы всего человечества. В рамках Стратегии-2025 «ФосАгро» будет добиваться дальнейшего прогресса, совершенствуя собственную деятельность, а также продолжит сотрудничество с ООН в достижении Целей в области устойчивого развития».

Новые возможности делать мир лучше

Безусловно, получение статуса LEAD в рамках Глобального Договора ООН является важным признанием прогресса компании в части соответствия принципам Договора в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

- Новый статус поможет «ФосАгро» улучшить эффективность обмена опытом интеграции Целей устойчивого развития ООН в повседневную деятельность компании с остальными участниками Глобального Договора, воплощать в жизнь важные инициативы в этой области, — прокомментировал получение статуса LEAD в рамках Глобального договора ООН генеральный директор Группы «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Так что, не случайно, объявляя список компаний, которым был присвоен статус лидеров платформы, главный управляющий и исполнительный директор Глобального договора ООН Лиз Кинго, отметила: «Сегодня больше, чем когда-либо прежде, мир нуждается в компаниях, подобных объявленным участникам LEAD, которые постоянно работают над совершенствованием своей деятельности в области устойчивого развития и своими действиями стремящиеся сделать мир лучше».

Десять универсальных принципов Глобального договора ООН охватывают:

• права человека,

• трудовые отношения,

• охрану окружающей среды,

• противодействие коррупции.

Они пользуются всеобщей поддержкой и основаны на:

• Всеобщей декларации прав человека;

• Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве;

• Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию;

• Конвенции ООН против коррупции.

- Ведение бизнеса на принципах ответственности – это сегодня уже не просто вопрос этического выбора, а практическая необходимость для компаний, особенно в условиях все более тесной интеграции в мировую экономику. Оценка компаний с учетом экологических, социальных, этических норм и показателей деятельности все в большей степени будет влиять на доступ к рынкам и капиталам. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддерживает развитие сотрудничества российской сети Глобального договора ООН и РСПП по присоединению участников Социальной хартии российского бизнеса к Глобальному договору ООН, — отметил Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.