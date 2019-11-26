Mercedes-Benz за 15 млн рублей из салона рассыпался через год

Покупая новый автомобиль престижной марки в автосалоне нельзя быть уверенным, что вы купили не дорогой набор дефектных запчастей. О такой истории рассказывает издание «Аргументы Недели». Против добросовестного покупателя единым фронтом выступили не только продавец, но и производитель и эксперт, который врожденных дефектов автомобиля как будто не заметил. А как же гарантия, спросите вы? А вот почитайте.

Покупая летом 2016 года престижный Mercedes-Benz AMG63, Владимир Иванов (фамилия изменена) даже предположить не мог, что вместо радости элитная иномарка подарит ему столько мучений. Хуже того, что и официальный дилер - АО «Мерседес-Бенц Рус», и российский суд встали на сторону ржавой иномарки, игнорируя потребителя.

Это весной 2018 года, когда только за семь дней марта у потребителей в России было отозвано пара десятков тысяч автомобилей марки Mercedes-Benz разных классов, стало очевидно, что, несмотря на цену и репутацию, по качеству «мерин» может быть ничуть не лучше «волги» или вазовской «шестерки» советских времен. В 2016 потребители еще вполне могли наслаждаться иллюзией о «немецком качестве». Но не все, и не долго…

Уже более трех лет бьется покупатель нового Mercedes-Benz AMG63, пытаясь вернуть свои потери от приобретения такого «счастья». Теперь, когда его терпение лопнуло, он попросил помощи у профессиональных автоюристов. Один из них, Андрей Подшивалов, кстати, уже подал заявление в Росстандарт с требованием отозвать автомобиль из-за почти 200 неисправностей. Причем, по мнению автомастеров официальных дилеров, для этих авто такое количество брака - норма.

Буквально через месяц после покупки на пробеге 980 км появились посторонние шумы в передней части автомобиля, в салоне и задней двери. По заключению ЦТО были выявлены стуки щелчки от передних продольных рычагов, слабый момент затяжки резьбовых соединений продольных рычагов, скрип хруст комбинации приборов центральной консоли. По-русски говоря, элементы ходовой просто не «затянули» при предпродажной подготовке. В результате машина начала разваливаться, выехав прямо из салона.

Ровно через два месяца при пробеге 5057 км автомобиль снова попал в ремонт. На этот раз у него отказал бензонасос.

Еще через пять дней, не успев покинуть сервис, сломалась АКПП.

Еще через две недели… дребезг (посторонние шумы) при проезде по неровностям в задней части салона, деформация уплотнителей передней левой, задней левой, задней правой дверей. Владелец к тому моменту уже свыкся с такими «мелочами» и ездил на сервис как на работу. Как позже оказалось, таких счастливых обладателей «геликов» в стране сотни, которые молчаливо и безропотно сносят «счастье» обладания этим автомобилем.

Однако такими поломками ситуация не ограничилась.

Через три месяца на пробеге 16 636 км выходит из строя кондиционер. Потом эта неисправность повторялась, но починить ее Мерседес оказался толком не в силах. Также неоднократно у автомобиля вытекал фреон и взрывался радиатор.

К годовщине покупки машина начала разваливаться и гнить. В прямом смысле слова. Загнила крыша из-за этого при скорости более 80 км/ч появилось посвистывание в верхней части салона, после устранения через 3 месяца загнила крыша снова. На деталях машины стала отслаиваться краска, загнили рамы всех окон, появилась ржавчина во многих местах, начали отклеиваться молдинги, зацвела накладка из нержавеющей стали и решетка радиатора, начали выпадать резиновые уплотнители (они даже цвет изменили и мерседесовские сервисмены вместо их замены пытались мазать их гуталином), произошла деформация капота на сварочном шве, сгорели пневмонасос и блок управления регулировкой сидений и так далее в том же духе.

На пробеге 25 713 км у автомобиля за 15 млн. прогорел глушитель, как у какого-то детища отечественного автопрома. Затем выпал второй глушитель.

Но самое главное, машина стала представлять угрозу для водителя и остальных участников движения «У автомобиля на ходу заклинил руль. Эксплуатация автомобиля была запрещена» была произведена замена рулевого редуктора. Как позже оказалось на «бывший в употреблении» и это полностью официально. Позже оказалось, что он тоже бракованный (Но! Вот его уже менять никто не собирался!) Фактически это выглядело как хруст и люфт (свыше 20% как позже установит независимая экспертиза) рулевого управления, а на дороге машина стала просто неуправляемой.

В заключениях авторизованных сервисов только и читаешь: требуется замена, ремонт, замена, ремонт, требуется диагностика; устранение дефектов контактов. Даже в какой-то момент мерседес запретил эксплуатацию этого автомобиля, рекомендовал владельцу им особо не пользоваться. Но на словах. А по факту отдали ключи и пожелали хорошей дороги. Потому что официально признать проблему – не в стиле уважаемого автобренда. Ровно по этой же причине вам никогда не диагностируют одну и ту же проблему дважды, потому что в случае выявления системных дефектов (а тем более угрожающих жизни и здоровью) Мерседес обязан заменить автомобиль или вернуть деньги. Но это в теории, а на практике….Мерседес идет в суд.

На суде представители «Мерседес-Бенц Рус» будут пытаться доказать то, что машина была приобретена у неавторизованных дилеров, то что ремонтировалась не в тех сервисах, то еще что-нибудь, лишь бы не признавать, что продали бракованный автомобиль.

Впрочем, суд первой инстанции детально разобрался в ситуации и встал на сторону автовладельца. В своем решении суд постановил вернуть автомобиль немецкому производителю.

Казалось, справедливость восторжествовала. Но, к сожалению, ненадолго. Как и положено АО «Мерседес-Бенц Рус» подал на апелляцию в Московский областной суд, и тут стали происходить настоящие чудеса.

Оказалось, что внутренние документы АО «Мерседес-Бенц Рус» имеют в России больший приоритет, чем документы производителя – концерна Daimler AG, установленных законом российских технических требований или решений Верховного суда России.

В частности, истец ссылается в заседании на то, «что компания Деймлер, выпустила руководство по эксплуатации, где в разделе гарантия написано, что любые недостатки, где не доказано, что это моя вина (нарушения эксплуатации – прим. ред.), являются гарантийными в период гарантийного срока». Также идет ссылка и на изданный Верховным судом обзор судебной практики по спорам о защите прав потребителей от 17.10.18, где сказано, что деятельность иностранных организаций по реализации товаров на территории РФ осуществляется под юрисдикцией РФ, т.е. любые товары, в том числе и мерседесы, должны рассматриваться в соответствии с отечественным законодательством.

Но судье Анцифировой и ее коллегам, почему-то больше понравилась иная позиция – эксперта, который заявил, что российские ГОСТы к автотранспорту к иностранным машинам не подходят, и вообще он пользовался для экспертизы сайтом компании ответчика.

И тут оказывается, что АО «Мерседес-Бенц Рус» «на своем интернет-сайте вносил очень много ограничений на гарантию и все элементы, которые в претензии истца они на гарантию не распространяются. Т.е., предположим, ему они заменили уплотнители стекол, потому что они стали горелыми, но тем не менее у МБ Руса написано, что это не является недостатком, и не устраняется в рамках гарантии», - заявил эксперт. Руководящими документами для эксперта являются не российские ГОСТы, а сайт и письма ответчика. В письмах, кстати, АО «Мерседес-Бенц Рус» признается, что практикует, например, установку на новые автомобили старых запчастей. Исходя из этого, логично предположить, что некоторые автомобили могут полностью собираться из старых запчастей.

Ситуация аномальная. По российскому законодательству за производственный брак несет ответственность производитель. И, казалось бы, производитель - Daimler AG, это признает, но у продавца иная позиция. Он просто выносит весь брак за рамки гарантии, и оказывается, таким образом, ничего никому не должен. Даже несмотря на то, что по заявлению того же эксперта нарушений правил эксплуатации автомобиля нет, а многочисленные дефекты на автомобиле есть.

Представьте себе отсутствие гарантии на тормозную систему например. То есть можно прямо от дилера выехать с неработающими тормозами, но это, по заявлению эксперта, не будет гарантийным случаем, потому что так решил АО «Мерседес-Бенц Рус».

Машина дважды признавалась аварийной и на ней было запрещено ездить. Не гарантийный случай, заявляет эксперт.

Причем, то, что эксперта не устраивает, он вообще не замечает. И при том, что в заключении экспертного осмотра произведённого у официального дилера зафиксировано 68 недостатков, которые должны быть устранены по гарантии. Эксперта совершенно это не беспокоит. Скажем он снимает на видео ржавчину окон, то, что планка металлическая над лобовым стеклом заржавела, люфт задних рулевых тяг, но в акте об экспертизе об этом ничего нет, а на суде он просто заявляет – истец не жаловался…

Кстати, недавно выявилось, что эксперт Куцов оказывается сделал экспертизу, не имея на это права (его сертификат истёк ещё несколько лет назад), кроме того он откровенно, по мнению истца, вводил суд в заблуждение, так как фактической экспертизы он не проводил. Фактически, так называемый эксперт ввел судей в заблуждение, дав им повод оправдать решение в пользу АО «Мерседес-Бенц Рус». В его отношении будет подано заявление на возбуждение уголовного дела со стороны пострадавшего автовладельца. Это должно отрезвить и эксперта, и саму компанию Мерседес. Ведь в таком случае эксперт то представлял именно их интерес.

То, что машина более 80 дней за второй год провела в ремонте, причем, по тяжести дефектов проблемы лишь возрастают, по словам представителей АО «Мерседес-Бенц Рус», было не гарантийным ремонтом, хотя именно так это и проходило по документам сервисных центров, а «проявлением лояльности», что « не является основанием для несения дальнейшей ответственности».

Иванов заявляет в суде: «на автомобиле страшно ездить. Люфт рулевого управления более 10 градусов. Это не устраняется. Более 10 процентов. Т.е. как на автобусе я езжу. И у автомобиля, обратите внимание 600 л.с., т.е. как на таком автомобиле без руля можно ездить. При этом он постоянно ездит на эвакуаторе. Дважды запрещалась эксплуатация, после того как его на эвакуаторе привозили в дилерский центр и там его ремонтировали. …есть в деле, во время проведения экспертизы делал заключение дилерский центр, тут около 80 недостатков на автомобиле разных маленьких, больших, в том числе и коррозии, это есть в базе».

Парадокс даже не в том, что представитель АО «Мерседес-Бенц Рус» заявляет, что «автомобиль истца в идеальном состоянии», потому что мол, «по дороге, по каким-то делам, автомобиль систематически проезжал» (ну да, в сервис постоянно ездил, - прим. ред.), а остальное – это «все вот эти придирки, что он ржавый…» Это как раз понятно, АО «Мерседес-Бенц Рус» банально не хочет забирать машину, возвращать деньги и компенсировать произведенный ремонт и моральный ущерб покупателю.

Парадокс в том, что суд вопреки, казалось бы, логике и законодательству о защите прав потребителей, поддерживает эту странную экспертизу и позицию АО «Мерседес-Бенц Рус», и заявляет, что раз машина находится в эксплуатации истца, то и нет оснований для возврата уплаченной истцом за машину и ее ремонт суммы. Другими словами, ржавеет машина в гараже, ну и пусть ржавеет, а если уж несчастный Иванов, таки решит на ней поехать с люфтом рулевого управления и без тормозов, и не дай Бог с ним что-нибудь случиться, то тогда, очевидно, пусть разбирается уже с ГИБДД. А вообще он может потратить еще полмиллиона рублей, ну, может больше, и все еще раз отремонтировать.

Стоит отметить, что суд первой инстанции, вынося решение, исходил все же из российского законодательства, признающего ответственность производителя за производственные дефекты. Это позволяет надеяться, что кассация этого дела, которая должна состояться в скором времени, все-таки будет исходить из приоритета закона, а не внутренних инструкций АО «Мерседес-Бенц Рус».

Тем временем, известный автоюрист Андрей Подшивалов провел свою экспертизу автомобиля, на основании которой направил жалобы в Росстандарт, Роскачество и Роспотребнадзор, потребовав отозвать все автомобили Mercedes-Benz AMG63 в России. Кроме того, жалоба на 145 листах ушла в ассоциацию европейского бизнеса в России и в консультативный совет по иностранным инвестициям. Очевидно, что следующим шагом станут письма в европейские органы по защите прав потребителей, в частности, в Европейскую систему быстрого оповещения об опасных потребительских товарах (RAPEX), где, в частности, автомобили, занимают третье место в списке наиболее часто упоминаемых некачественных товаров. Если уж Мерседес не слишком заботиться о репутации на российском рынке, возможно, европейские меры заставят его заботиться о качестве продукции и отношениях с потребителями.