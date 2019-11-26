2019-11-26T14:42:21+03:00
Общество

Определены обманутые дольщики, которые первыми в Саратове получат компенсацию за непостроенные квартиры

Ими станут дольщики семи домов от четырех обанкротившихся застройщиков
Александр Уриевский
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Проблемный дом на улице Берег Волги в ЭнгельсеПроблемный дом на улице Берег Волги в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
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По Саратовской области принято решение о нецелесообразности достройки семи проблемных домов. Права дольщиков будут восстановлены путем выплаты компенсаций. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства (ДОМ.РФ).

Судьба этих домов была определена на заседании Наблюдательного совета фонда, где рассматривали 56 проблемных домов в восьми регионах РФ. В результате по 30 из них принято решение о выплатах компенсаций, уже более 2 тыс. дольщиков, начиная с 18 ноября, записались на подачу заявлений на получение выплат. Всего таким образом будут восстановлены права 3,5 тыс. дольщиков. Объем финансирования на эти цели составляет 5,7 млрд рублей.

По Саратовской области в число получающих компенсации попали дольщики следующих домов:

Застройщик ООО «Град-инвест» (Саратов, улица Ново-Астраханская, 38а);

ООО «Новый дом» (два дома — в Саратове на улице Чернышевского, 42, и в Энгельсе дом по улице Берег Волги);

ООО «СаратовРегионСтройС» (три дома в Заводском районе: на улице Огородная; 2-й Совхозный проезд, 1 и 2);

«Фонд жилищного строительства» (Саратов, проспект Строителей).

В Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства корреспонденту «КП-Саратов» пояснили, что записаться на удобную дату и время можно уже сейчас через официальный сайт Фонда.

Из Саратовской области на 25 ноября уже записалось на получение компенсации 568 дольщиков.

Для получения возмещения необходимо подготовить оригинал документа, удостоверяющего личность, а также выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований. Получить информацию о перечне подразделений Банка, осуществляющих выплату, и режиме их работы, а также записаться на подачу заявлений о выплате возмещений, можно на официальном сайте Фонда — фонд214.рф, а также по телефонам горячей линии: 8-800-7007-214.

Размер выплаты рассчитан индивидуально для каждого дольщика, на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 кв. м. Таким образом, дольщики получат компенсацию по текущей рыночной стоимости своей недвижимости.

Выплату возмещений гражданам будет осуществлять банк-агент Банк ДОМ.РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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