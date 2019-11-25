2019-11-25T15:15:59+03:00
Общество

Директор саратовского отделения компании «МегаФон» проведет пресс-конференцию

Мероприятие состоится 26 ноября в пресс-центре «Комсомольской правды»
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Пресс-конференция директора Саратовского регионального отделения компании МегаФон Андрея Башкевича.26 ноября 2019 года в 12.00 в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-конференция директора Саратовского регионального отделения компании МегаФон Андрея Башкевича. Основной темой для обсуждения станет вопрос о цифровых услугах для малого и среднего бизнеса.

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26 ноября 2019 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция директора Саратовского регионального отделения компании МегаФон Андрея Башкевича.

Основной темой для обсуждения станет вопрос о цифровых услугах для малого и среднего бизнеса. Это и виртуальные АТС, позволяющие экономить на оборудовании связи, с системой переадресации, записью разговоров и быстрой настройкой; системы цифрового подбора персонала типа «Рекрутика». Также будет представлена новая облачная услуга для безопасного хранения данных, виртуальных рабочих столов сервисы «Деловое облако».

Начало в 12:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии №1).

Заинтересованные представители бизнеса смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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