Предприниматель Анна Абрамова: Я не представляю свою судьбу иначе

Государство активно поддерживает бизнес: с 2019 года в России реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

В Саратовской области наряду с мероприятиями в рамках нацпроекта помощь предпринимателям на постоянной основе оказывается в бизнес-инкубаторах, входящих в сеть инфраструктуры поддержки, созданной министерством экономического развития региона.

Одним из тех, кто воспользовался государственной поддержкой через бизнес-инкубатор в городе Балаково, является учебный центр ООО «Гефест РОСТ». Это успешно работающее предприятие, которое за несколько лет смогло уверенно встать на ноги.

С директором центра Анной Абрамовой «Комсомолка» пообщалась на тему успешного предпринимательства и государственной поддержки.

Анна Абрамова. Фото ООО «Гефест РОСТ»

- Анна Васильевна, что вас сподвигло открыть собственный бизнес?

- Пять с половиной лет назад нам с соучредителями пришла мысль создать свой учебный центр. Я сама работала в подобной организации, знаю эту сферу и в какой-то момент просто поняла: «Я же все это знаю, я умею, я могу, и мне хочется достичь большего». Когда ты не владелец, то всегда есть определенные сдерживающие рамки, а мне нужна свобода. Хочу взять все в свои руки, создать свою фирму, чтобы все, где это возможно, зависело только от меня. И только так я могу воплотить свои мечты и видение, какой должна быть моя организация.

- Наверняка были сложности?

- Первые несколько лет были, конечно, сложными, как это всегда бывает, когда начинаешь с нуля. И все достигнуто огромным трудом, как бы банально ни звучало. Не деньгами, не связями, а кропотливой ежедневной работой. Первые три года работали без выходных, без праздников, до глубокой ночи. Приходилось нарабатывать базу, изучать законодательство, подбирать персонал, чтобы не абы кого, а людей, которые поладят между собой и сами будут помогать фирме развиваться.

- А сейчас? Можете сказать, что уже добились успеха?

- Мы не останавливаемся на достигнутом. Успехам очень рады, но понимаем, что у нас не все идеально, есть свои недостатки, есть сложности. Но это помогает нам расти и развиваться, стать дружнее в коллективе, привлечь новых учеников, открыть новое направление работы - научная деятельность и в целом стать сильной организацией. Кропотливый и неустанный труд не остался без вознаграждения. Сейчас в ООО «Гефест РОСТ» сложился крепкий костяк. Это 11 человек персонала, не считая преподавателей. Да и клиенты часто целенаправленно выбирают именно этот учебный центр, приходят по рекомендации. Многие ученики остаются верны организации с момента ее основания.

Опытные тренеры обеспечат повышение квалификации предпринимателям и работникам организаций

- Какую именно поддержку оказало вам государство?

- Первые три года бизнес-инкубатор очень нам помог. Такую поддержку невозможно забыть, поэтому уверена, что наши крепкие дружеские отношения сохранятся навсегда. Самое главное - это когда мы смогли арендовать офисное помещение по льготной цене, причем с компьютерами, принтером, мебелью. Это было огромное подспорье как раз в самое нужное время, когда каждая копеечка была на счету. Плюс бизнес-инкубатор никогда не отказывал в информационной помощи. Все нужные нам семинары, консультации, помощь в бухгалтерских и юридических вопросах - все предоставлялось, о чем бы мы ни попросили.

Сейчас центр стал вполне самостоятельным и крепко встал на ноги, поэтому особой поддержки от государства уже не требуется. Тем не менее предприятие активно участвует в льготных торгах по госконтрактам, которые предполагают участие именно малых предприятий. Это происходит в тех случаях, когда обучение проводится для персонала, например, школ, детских садов, поликлиник.

- Какие услуги предлагает ваш образовательный центр?

- Наш центр занимается образованием для взрослых: кто закончил школу, может получить профессию, а для тех, кто пришел после техникума или вуза, есть программы профессионального переобучения и дополнительного профобразования. Направлений очень много. Это и рабочие специальности, например сварщики, стропальщики, такелажники, повара, парикмахеры, водители. И профпереподготовка по таким программам, как экономисты, бухгалтеры, менеджеры, кадровики. Мы уже являемся аккредитованным центром Института бухгалтеров России, а также подали документы на организацию экзаменационного центра по неразрушающему контролю. Кроме того, есть программы по обучению пожарно-техническому минимуму и охране труда.

Сейчас, например, центр реализует глобальную программу обучения сотрудников центров занятости в Саратове, Балакове, Вольске и Энгельсе.

В учебном центре «Гефест РОСТ» проводится как профессиональное обучение, так и переобучение, а также повышение квалификации. Главное направление деятельности - образовательное, но есть особое подразделение, которое занимается техническим обслуживанием средств пожаротушения. Для этого получены все лицензии - от МЧС, Минобраза, Ростехнадзора.

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- Сейчас вы не жалеете о принятом решении начать собственное дело?

- Ни разу не пожалела о сделанном выборе начать свой бизнес. Несмотря на усталость и сильное напряжение первого времени, я ни за что не хотела бы заниматься чем-то другим. Да и не представляю сейчас свою судьбу иначе, не знаю, где еще могла бы принести пользу.

- Возможно, у вас найдутся напутственные слова тем, кто только подумывает об открытии бизнеса и стоит на распутье: стоит ли отправляться в свободное плавание?

- Если есть колебания, то надо взвесить все за и против. В свое время у меня были и страхи, и тревога, но сомнений в том, что это сделать нужно, не было. Поэтому, как только сомнения исчезнут, то надо просто идти вперед и работать. Много работать. Всегда думать, что делаешь, и не бояться. Какие-то общечеловеческие страхи, конечно, остаются, но с ними нужно бороться и двигаться вперед. И главное - всегда соблюдать законодательство. Свой бизнес с самого начала нужно строить на правовой основе, чтобы, когда начнутся проверки, ничто не могло выбить из колеи.