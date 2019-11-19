АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты и времени проведения аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 16.01.2020с 14.00 (мск) на 29.11.2019 на12.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Двухэтажное с подвалом нежилое здание общей площадью 314,2 кв.м., с кадастровым номером 64:42:010121:245, расположенное по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Октябрьская, д. №112.

Объект расположен на земельном участке по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, д.112, общей площадью 183 кв.м. Земельный участок находится в пользовании Продавца на правах аренды по договору аренды земельного участка №021052 от 12 апреля 2002 г., заключенного с Администрацией Вольского муниципального образования на срок 49 (сорок девять) лет с 12.04.2002г. по 12.04.2051г.

Начальная цена Лота №1 – 3 355 932 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 2 237 288 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 223 728 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на повышение – 111 864 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 223 728 руб. 80 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения):обязательным условием является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений, с приложением к нему проекта основного договора аренды, одновременно с заключением договора купли продажи, для размещения подразделений Банка на следующих условиях:

- предметом аренды является часть нежилого здания общей площадью не более 40 кв. м., состоящая из комнат №3,11, расположенных на первом этаже нежилого с подвалом двухэтажного здания, общей площадью 314,2 кв. м. кадастровый номер 64:42:010121:245, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, д.112, для осуществления банковской деятельности;

- срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

- арендная плата за 1 кв. м. в месяц составляет не более 269 (двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20%/НДС не облагается, в зависимости от применения арендодателем системы налогообложения. Арендная плата за всю площадь аренды в месяц составляет не более 10 760 (десять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%/НДС не облагается, в зависимости от применения арендодателем системы налогообложения Арендная плата включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3 метров по длине лицевой части фасада Здания, внутреннюю уборку Части здания, дератизацию и дезинфекцию Части здания, вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) Части здания);

- Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, теплоснабжением водоснабжением и водоотведением по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа).

Размер платы за пользование электроэнергией определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части здания, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). При отсутствии приборов учета размер платы за электроэнергию определяется расчетным путем - по установленной мощности электроприёмников Арендатора.

Расходы по водоснабжению и водоотведению определяются пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей площади Здания по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации.

Расходы по теплоснабжению определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей отапливаемой площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации.

Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

Счета на оплату выставляются Арендодателем Арендатору посредством применения электронного документооборота;

- Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Части здания;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Арендатор вправе по своему усмотрению изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Части здания, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения;

- Арендная плата по Основному договору может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет аренды) увеличиваться в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины арендной платы. В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости размер арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях. Новый размер арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

Дата и время проведения торгов: 29 ноября 2019г. в 12 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 27 ноября 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 ноября 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 ноября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 ноября 2019 г.с 11:30 до 11:55 (МСК) по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 ноября 2019 г. по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 25.11.2019с 13.00 (мск) на 29.11.2019 на13.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 832 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый номер 64:13:004307:204, расположенное по адресу: Саратовская область, р-н Ершовский, г. Ершов, ул. Интернациональная, д 21.

Объект расположен на земельном участке по адресу: Саратовская область, р-н Ершовский, г. Ершов, ул. Интернациональная, д 21, общей площадью 1 161 кв.м. Земельный участок находится в пользовании Продавца на правах аренды по договору аренды земельного участка находящегося в государственной собственности №58 от 12 мая 2003 г., заключенного с Администрацией Ершовского муниципального района Саратовской области на срок до 2052 года.

Начальная цена Объекта – 6 720 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 672 000 руб.

Шаг аукциона– 336 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих краткосрочных договоров аренды:

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения, заключенного с ООО «Центровощ» №70/2017 от 28.09.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещения 19 кв. м., расположенного на 2 этаже Объекта, размер постоянной части арендной платы за 1 календарный месяц аренды составляет 3382 рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения, заключенного с ГУП Сартехинвентаризация №5/2019 от 28.02.2019 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещения 12 кв. м., расположенного на 2 этаже Объекта, размер постоянной части арендной платы за 1 календарный месяц аренды составляет 2160 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения, заключенного с ООО «Сбербанк – Сервис» б/н от 01.04.2019 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещения 20,6 кв. м., расположенного на 2 этаже Объекта, размер постоянной части арендной платы за 1 календарный месяц аренды составляет 3666 рубля 80 копеек, в т.ч. НДС 20%.

- предметом аренды по основному договору является часть нежилого здания общей площадью 489,4 кв. м. (далее – Часть здания), в том числе: площадью 366,7 кв. м., состоящие из помещений на поэтажном плане: №№ 1-10, 12-27, расположенные на первом этаже, площадью 122,7 кв. м., состоящие из помещений на поэтажном плане: №№ 31,45-50, расположенные на 2 этаже нежилого здания, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, общей площадью 832 кв. м., кадастровый номер 64:13:004307:204, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, г Ершов, ул. Интернациональная, д 21 для осуществления банковской деятельности;

Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды основного договора – 10 (десять) лет.

- постоянная арендная плата составляет не более 189,30 рублей за 1 кв. м. в месяц, итого за Часть здания в месяц 92 643 (девяносто две тысячи шестьсот сорок три) рубля 42 копейки, с учетом НДС 20 %/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

- постоянная арендная плата включает в себя платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Здания, за исключением Части здания, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Части здания);

- постоянная арендная плата по Договору может увеличиваться по соглашению Сторон не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, на индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (пять)% от величины Арендной платы;

- в случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости размер постоянной арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- переменная арендная плата представляет собой плату за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, в том числе НДС (20%)/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения, определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части здания, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Расходы по теплоснабжению определяется по прибору учета тепловой энергии Здания, пропорционально занимаемой Арендатором площади по тарифам и расчетам ресурс снабжающей организации. Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

При отсутствии или неисправности приборов учета по электроэнергии (за период неисправности) - расчетным путем по установленной мощности электроприёмников Арендатора. При отсутствии или неисправности приборов учета по воде (за период неисправности) пропорционально площади Части здания к общей площади Здания.

Счета на оплату выставляются Арендодателем Арендатору посредством применения электронного документооборота.

Расходы по вывозу ТКО, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3-х метров от лицевой части фасада Здания по длине Части здания первого этажа осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частью здания;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

- Арендатор вправе изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Части здания, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты изменения площади, без применения Арендодателем штрафных санкций. Изменение арендуемой площади Части здания оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, без применения Арендодателем штрафных санкций, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения;

- стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части здания, неотделимых без вреда для Части здания, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя, при надлежащем выполнении Арендатором своих обязательств по Договору. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты расторжения Договора;

- стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты расторжения Договор.

3. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного договора субаренды части земельного участка (далее – Предварительный договор субаренды), с приложением к нему основного договора субаренды части земельного участка (далее – Основной договор субаренды), одновременно с заключением договора купли продажи, площадью не менее 520 кв. м., на следующих условиях:

- Объект субаренды - часть земельного участка общей площадью 520 кв. м. (далее – Часть участка), не занятая Объектом, входящая в состав земельного участка общей площадью 1161 кв. м., кадастровый номер 64:13:005640:5, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для предпринимательской деятельности;

- Предварительный договор субаренды с приложением к нему Основного договора субаренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объекта.

- Основные положения Основного договора субаренды:

- Срок аренды Части земельного участка – 10 лет с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Части земельного участка.

- Субарендная плата за всю площадь Части земельного участка за 1 календарный месяц составляет 1 097 (Одна тысяча девяносто семь) рублей 20 копейки.

- Субарендная плата включает в себя платежи за пользование Частью земельного участка, не занятого строениями для размещения спецавтотранспорта, радиооборудования (антенно-фидерное устройство) Субарендатора;

- Субарендная плата по Основному договору субаренды может изменяться Арендатором в одностороннем порядке, в случае изменения арендной платы Арендодателем, на основании п.3.5. Договора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка №58 от 12.05.2003г.

- Ежегодно путем корректировки индекса инфляции на текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год;

- В случае изменения базовой ставки арендной платы, в том числе методики расчета арендной платы, показателей, влияющих на размер арендной платы и ее составляющие в соответствии с данной методикой, а также в других случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области.

- Уведомление о перерасчете субарендной платы вместе с расчетом направляются Субарендатору, являются обязательным для него и составляют неотъемлемую часть Основного договора субаренды. Новый размер субарендной платы устанавливается с даты, указанной в уведомлении. Заключение дополнительного соглашения к Основному договору субаренды не требуется.

В течение всего срока действия Основного договора субаренды Арендатор гарантирует сохранность размещенного радиооборудования Субарендатора (антенно-фидерное устройство), обязуется обеспечить его электроснабжением, контролем пожарной сигнализации, проверки электрических сетей и кабельных трасс, оповещать о создавшихся аварийных ситуациях, обеспечить круглосуточный доступ представителей Субарендатора к размещенному оборудованию.

Победитель/единственный участник аукциона обязан получить согласие Арендодателя по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка №58 от 12.05.2003г. на передачу Части земельного участка в субаренду Арендатору до заключения Основного договора субаренды земельного участка.

Дата и время проведения торгов: 29 ноября 2019г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 27 ноября 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 ноября 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 ноября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 ноября 2019 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 ноября 2019 г. по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний

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