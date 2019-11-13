В Саратове обсудят национальную систему сертификации
пресс-конференция ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова", приуроченная ко Всемирному Дню Качества.14 ноября 2019 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-конференция ФБУ "Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова", приуроченная ко Всемирному Дню Качества. Спикерами предлагается обсудить вопросы национальной системы по сертификации, в том числе пилотный проект НСС, а также ход проведения программы-конкурса 100 лучших товаров России . В рамках обсуждения вопросов соблюдения и контроля качества запланировано участие представителей Роспотребнодзора и органов исполнительной власти Саратовской области.
В пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» 14 ноября состоится пресс-конференция ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова». Она приурочена ко Всемирному Дню качества.
Спикерами предлагается обсудить вопросы национальной системы по сертификации, в том числе пилотный проект НСС, а также ход проведения программы-конкурса «100 лучших товаров России».
В рамках обсуждения вопросов соблюдения и контроля качества запланировано участие представителей Роспотребнодзора и органов исполнительной власти Саратовской области.
Список участников и темы для обсуждения:
1. О подтверждении соответствия качества продукции требованиям ГОСТ в рамках национальной системы сертификации
Елена Русяева – руководитель органа по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»,
2. О деятельности по испытаниям на показатели качества и безопасности продукции
Татьяна Кирюшкина – начальник испытательной лаборатории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»,
3. О проведении на территории Саратовской области регионального этапа Всероссийского Конкурса «100 лучших товаров России»
Мария Плаксина – инженер по качеству 1-й категории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»,
4. О результатах надзора за качеством и безопасностью продуктов питания за 2019 год
Елена Никонова – начальник отдела гигиены и питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области,
5. О работе с предприятиями агропромышленного комплекса по вопросам качества продукции
Елена Финошенкова – начальник отдела пищевой промышленности и развития инфраструктуры министерства сельского хозяйства Саратовской области,
6. О правах потребителей на качество продукции
Татьяна Косматова – заместитель начальника отдела по защите прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области,
Начало в 13:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии №1). Аккредитация СМИ по телефону 53-42-21
Заинтересованные представители бизнеса смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».
ИСТОЧНИК KP.RU