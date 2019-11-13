Министр экономического развития Саратовской области расскажет о поддержке предпринимательской инициативы

В пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» 15 ноября состоится пресс-конференция министра экономического развития Саратовской области Юлии Шваковой.

Основной темой для обсуждения станет вопрос о ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саратовской области. Начало в 15:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии №1).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия смотрите на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».