2019-11-14T16:58:24+03:00
Экономика

Министр экономического развития Саратовской области расскажет о поддержке предпринимательской инициативы

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Юлия ШваковаЮлия Швакова
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В пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» 15 ноября состоится пресс-конференция министра экономического развития Саратовской области Юлии Шваковой.

Основной темой для обсуждения станет вопрос о ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саратовской области. Начало в 15:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии №1).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия смотрите на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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