2019-11-13T12:37:38+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о безопасности газового оборудования в быту

Пройдет брифинг генерального директора АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрия Казбека
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..Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове состоится брифинг генерального директора АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрия Казбека.

Тема обсуждения: «Обеспечение безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования в быту».

Брифинг пройдет 14 ноября по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии №1). Начало в 10:00.

Для участия необходима аккредитация по телефону: +7-927-919-25-65.

Заинтересованные представители бизнеса смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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