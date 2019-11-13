Саратовцам расскажут о безопасности газового оборудования в быту
В Саратове состоится брифинг генерального директора АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрия Казбека.
Тема обсуждения: «Обеспечение безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования в быту».
Брифинг пройдет 14 ноября по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии №1). Начало в 10:00.
Для участия необходима аккредитация по телефону: +7-927-919-25-65.
Заинтересованные представители бизнеса смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».
ИСТОЧНИК KP.RU