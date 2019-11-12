2019-11-12T18:50:06+03:00
Общество

Количество обманутых дольщиков в Саратовской области может резко вырасти

Прокуратура предлагает изменить критерии, по которым можно отнести граждан к данной категории
Алексей Валяев
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В саратовском правительстве еженедельно проходят совещания с обманутыми дольщикамиВ саратовском правительстве еженедельно проходят совещания с обманутыми дольщикамиФото: Александр Уриевский
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Соответствующий законопроект внесен ведомством в Саратовскую областную думу. Он был рассмотрен на заседании рабочей группы комитета регионального парламента по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

В настоящее время обманутыми дольщиками, которых можно включить в соответствующий реестр, считаются граждане, которые полностью расплатились за свое жилье, но не получили причитающиеся от застройщика причитающиеся им метры. Однако остается непонятной ситуация с большим числом людей, которые заключили со строительными компаниями договоры о приобретении квартир на условиях рассрочки и часть положенных средств выплатили. Они готовы исполнить свои обязательства полностью, либо просят частично компенсировать их убытки, в размере внесенных средств.

Сложившаяся ситуация, как указывает областная прокуратура, выходит за рамки «конституционных принципов справедливости, равенства и соразмерности», о недопустимости чего неоднократно заявлялось в решениях Конституционного Суда РФ. Предлагаемый проект закона позволит устранить данную несправедливость. Причем, как отметили его авторы, подобные документы приняты, например, в Самарской области и ряде других регионов.

Председатель профильного комитета Александр Санинский поинтересовался, сколько граждан смогут рассчитывать на получение компенсаций в случае принятия законопроекта. Старший помощник прокурора области Иван Гусев ответил, что точных данных пока нет, так как жалобы от людей все еще поступают.

Возражений по поводу законопроекта от членов рабочей группы не поступило. Дальнейшее обсуждение документа продолжится уже завтра на заседании комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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