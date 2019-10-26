Из теста - пенек, из мастики - колобок

У людей старшего возраста появилась возможность радикально поменять жизнь по специальной программе WorldSkills Russia разработанной по заказу Министерства труда для профессионального переподготовки граждан предпенсионного возраста. Теперь они могут бесплатно приобрести новые знания и умения, что позволит им оставаться востребованными на рынке труда, попробовать себя в новой сфере.

После сдачи практического экзамена выпускникам выдадут традиционный сертификат и скиллс-паспорт - документ, позволяющий работать в любой точке мира, поскольку преподавание ведется по мировым стандартам с привлечением экспертов — лучших специалистов в своей области.

В Саратовской области обучение предпенсионеров проводится в пяти образовательных учреждениях. Повысить квалификацию, а то и освоить новую профессию можно по таким компетенциям, как «Графический дизайн», «Инженерный дизайн», «Печатные технологии в прессе», «Кондитерское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Токарные работы на станках с ЧПУ».

В Энгельсском политехникуме продолжается обучение кондитерскому делу. Как рассказали журналисту «КП-Саратов», сейчас на кондитеров обучают студентов четвертой группы. В ноябре планируется новый набор. Месячная программа подготовки рассчитана на 144 часа.

Обучением занимается эксперт с правом проведения регионального чемпионата по компетенции «Кондитерское дело», старший мастер Энгельсского политехникума Елена Исаева. Ее студенты не раз становились победителями чемпионатов WorldSkills.

- У нас учатся люди разных профессий, - рассказывает Елена Геннадьевна. - Словом те, кто не имеет отношения к кондитерскому делу. Но работать с людьми старшего возраста легче, чем с молодежью: они пришли учиться по своей инициативе, заинтересованы в знаниях и получении новой профессии. Мы изучаем кондитерское дело по пяти модулям программы WorldSkills, а демонстрационный экзамен сдают по трем модулям: изготавливаем миниатюрные пирожные, конфеты, шоколадные скульптуры, фигурки из мастики и марципана...

Алевтина Шумарина из Энгельса была в первой группе обучающихся. Она работает заведующей столовой. Дело идет к пенсии, вот она и задумалась: а не попробовать ли что-то новое? Общественное питание – это, по большей части, дрожжевое тесто. А на занятиях её учили делать бисквитное, песочное тесто, заварной крем, муссы из шоколада, желе с запеченными фруктами, всевозможные конфеты, гляссаж (зеркальную глазурь), пирожные «Дакуаз» на ореховой муке…

- Даже названий таких не знала, - признается Алевтина Шумарина. - Совершенно новым стало для меня приготовление десерта «Крем чиз сыр с маскарпоне». На экзамене мы изготавливали скульптуры на тему русских сказок. Из бисквитного теста, облитого шоколадным муссом, я сделала пенек, а из мастики — колобка. Очень довольна этими курсами! Всё понравилось. Большое спасибо организаторам!

Алевтина не исключает возможности в недалеком будущем открыть собственную кондитерскую. И не обязательно в Энгельсе.

К СВЕДЕНИЮ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет 1964 -1968 годов рождения, мужчины 56-60 лет 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».