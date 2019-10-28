Волейбольный «Протон» начал получать выигранные через суд деньги от Минспорта

Председатель волейбольного клуба «Протон» Роман Кукушкин прокомментировал распространенную пресс-службой областной прокуратуры информацию о выплате долгов по зарплате, которые накопились за 2018 год. Напомним, до сентября 2018 года в женской Суперлиге именно эта команда представляла Саратовскую область. Позднее, по решению зампреда облправительства Валентины Гречушкиной, она была заменена на «Протон-Саратов».

В конце минувшей недели стало известно, что министерство спорта и молодежной политики Саратовской области все-таки «изыскало» средства и выплатило остаток гранта «Протону» в размере 5,5 млн рублей.

- Эти деньги — часть невыплаченного нам областного гранта, который мы выиграли еще в 2018 году. Если бы министерство спорта с тех пор под различными предлогами не затягивало с выплатой, то никаких задержек по зарплате у нас в команде не возникло бы. Мы неоднократно обращались в правительство области, к министру Александру Абросимову, к зампреду Валентине Гречушкиной — нас там полгода кормили «завтраками», потом, когда задержки продолжились до сентября 2018 года, уже тогда Гречушкина обвинила нас в трате бюджетных средств не по адресу, «утрате доверия» и т. д. С тех пор идет расследование и ничего из этого, ни единого факта не подтвердилось. В октябре 2018 года мы подали иск на эти 5,5 млн рублей, которые нам не выплатили в рамках выигранного гранта, — рассказал руководитель «Протона».

По словам Кукушкина, тогда же, в октябре 2018 года, клуб «Протон» подал заявление в прокуратуру по статье 286 УК РФ о невыплате 5,5 млн денег гранта, невыплате 5 млн рублей спонсорских средств, о превышении полномочий чиновниками облправительства, когда они заменили одну команду на другую, написав письма во Всероссийскую федерацию волейбола. Прокуратура эти материалы перенаправила в Следственный комитет. Расследование продолжается до сих пор.

- Вместо того, чтобы найти виновных в невыплате денег по гранту, проверять начали нас. Бывший руководитель клуба привлекался к административной ответственности за невыплату зарплаты. Мы объясняли — это не наша вина, нам не выплатили положенные деньги, и мы не смогли рассчитаться с игроками. Мы доказали этот факт в трех судебных инстанциях.

В феврале 2019 года на руководство клуба «Протон-БАЭС» возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты. Еще раз — вместо того, чтобы найти реальную причину, почему этих денег нет, следователи СКР в Балакове проверяют только нас. Мы им говорим — вот причина невыплат зарплаты, вот решение суда, вот министр Абросимов, вот зампред Гречушкина, которые своими действиями или бездействиями спровоцировали эту ситуацию. Но никто не смотрит на этот факт вмешательства в дела команды. Вместо того, чтобы помочь задержать реальных виновников, административные и уголовное дела заводят на нас, за то, чего мы не совершали.

Это не прокуратура, это мы бились в судах за наших волейболисток, чтобы им выплатили заработную плату. Мы своими усилиями добились, чтобы деньги все-таки перечислили. И вот эта формулировка, что министерство изыскало средства — это как понимать? Это судебное решение, не прокуратуры эти деньги отыскала, не министерство, а суд заставил. В решении четко написано, что невыплата гранта повлекла за собой задержку в выплате зарплат, арест счетов организации и все остальное, — пояснил Роман Кукушкин.

При этом, по его словам, министерство этот долг волейболисткам не выплачивало до последнего. Суд взыскал деньги с министерства своим решением еще 18 апреля, оно вступило в силу 2 июля. Крайний срок с учетом всех проигранных апелляций был 18 октября, деньги пришли на счет в банк вечером 22 октября. Оттуда по судебным приказам деньги перечислены приставам, которые в течение пяти дней будут выплачивать задолженность по зарплате работникам и игрокам, возникшей из-за долга Минспорта.

- Но сегодня 5,5 млн рублей уже не хватает на покрытие всех издержек клуба, которые за это время возникли. Ведь каждый игрок имеет право на компенсацию из-за задержек зарплаты. Сюда же добавляем моральный вред, исполнительский сбор приставов — и сумма вырастает значительно. Поэтому мы подали иск к Минспорта на возмещение этих убытков, — заявил Роман Кукушкин.

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