Саратовские ремесленники примут участие в творческом проекте «Время Крыма»

Зачем им свадьба Сталина с Гитлером на обложке? Чтоб русские каялись и улыбались

Наш колумнист Сергей Мардан - о карикатуре венчающихся вождя народов и фюрера, с которой вышел издающийся в России журнал "Дилетант"