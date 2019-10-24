2019-10-25T12:49:46+03:00
Общество

Саратовские ремесленники примут участие в творческом проекте «Время Крыма»

Мероприятие пройдет в Симферополе
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В пресс-центре «КП-Саратов» 25 октября придет председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.

Она станет спикером пресс-конференции, посвященной творческому проекту «Время Крыма». Он пройдет 31 октября — 5 ноября в Симферополе.

Участие в проекте примут представители Саратовской области. Финансовую и организационную поддержку оказывает АНО «Палата ремесел Саратовской области».

О своем участии в проекте расскажут кузнец Сергей Сметанин и литейщик Сергей Анохин.

Место проведения: ул. Вишневая, 10, Типография №1, пресс-центр «Комсомольская Правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть идет в другую школу!»: 8-летнему сыну педофила объявили бойкот родители его одноклассников
Конфликт, который разгорелся в одной из тогучинских школ, не могут потушить ни психологи, ни чиновники. Журналисты КП-Новосибирск выслушали враждующих между собой взрослых
Новости 24
В Саратовской области мужчина не хотел отдавать деньги ветеринарам
Возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в больнице Саратова
В Балаково столкнулись Volkswagen и автобус
Транспортная прокуратура нашла нарушения в работе балаковского порта и судоремонтного завода
Гитарист из группы «Технология» позвал саратовского музыканта на Евровидение
С 1 ноября изменяется расписание электричек до аэропорта «Гагарин»
Саратовцам обещают аномально теплые выходные
В Краснопартизанском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Саратовцев ждут встречи с мастерами искусства
Злостный алиментщик из Балакова отработает долг в 78,5 тыс. рублей перед своими детьми
Ирфан Аблязов станет депутатом Саратовской областной думы
В Саратове пройдут сельхозярмарки с презентацией районов
В Аркадаке женщина заплатит 10 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
В Саратове наркомана подозревают в краже четырех крышек от люков
Прокуратура обязала Минспорта заплатить деньги «Протону»
В Саратове на Политехнической улице столкнулись две иномарки
В Марксе мужчина забил до смерти нагрубившего ему человека
Под Саратовом сельчанка нашла телефон ребенка и забрала его себе
В Саратовской области модернизируются девять кинозалов
В Саратове следователя уволили из-за двойного гражданства, а прокурора — за стрельбу из автомата