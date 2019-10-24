Саратовские ремесленники примут участие в творческом проекте «Время Крыма»
В пресс-центре «КП-Саратов» 25 октября придет председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.
Она станет спикером пресс-конференции, посвященной творческому проекту «Время Крыма». Он пройдет 31 октября — 5 ноября в Симферополе.
Участие в проекте примут представители Саратовской области. Финансовую и организационную поддержку оказывает АНО «Палата ремесел Саратовской области».
О своем участии в проекте расскажут кузнец Сергей Сметанин и литейщик Сергей Анохин.
Место проведения: ул. Вишневая, 10, Типография №1, пресс-центр «Комсомольская Правда».
ИСТОЧНИК KP.RU