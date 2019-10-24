2019-10-24T14:53:58+03:00
Звезды

В Саратове состоялась дуэль теноров и баритонов

Концерт прошел в театре оперы и балета
Армен Осипян
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В Саратове состоялась дуэль теноров и баритонов. Фото Армена ОсипянаВ Саратове состоялась дуэль теноров и баритонов. Фото Армена Осипяна
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23 октября на сцене Саратовского театра оперы и балета состоялся концерт «Дуэль теноров и баритонов». Это совместный проект Фонда «Таланты мира» Давида Гвинианидзе и Саратовского академического театра оперы и балета. По словам организаторов, концерт задуман как музыкальное «соперничество» двух мужских голосов. В первом отделении солисты представили свои «визитные карточки», исполняли сольные арии и дуэты. Второе отделение – дуэль. Соревнование не только вокальное, но и актерское. Гала-концерт превратился в вокальный поединок с изрядной долей юмора.

- Дуэль в нашем сознании ассоциируется с такими понятиями как благородство и честь. Это игра, в которой взаимоуважение противников заложено в самих правилах. Эти правила получили название «дуэльного кодекса». В разных странах и в разные времена кодекс был различный, но его первое правило гласило, что дуэль возможна только между равными. Таким образом дуэлянты должны были доказать свое право на участие в дуэли и представить доказательство своего аристократического происхождения. Кроме этого, они должны были представить двух секундантов благородного происхождения. Не предоставление секундантов приравнивалось к неявке на дуэль и, соответственно, засчитывалось как поражение – отметила ведущая концерта Мариана Галанина.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В гала-концерте приняли участие шесть солистов:

Кирилл Золочевский (тенор) – солист МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, Муниципального оперного театра города Сантьяго (Чили);

Аббосхон Рахматуллаев (тенор), Иван Подгороднев (тенор) – солисты Саратовского академического театра оперы и балета;

Александр Киреев (баритон) – солист Государственного академического Большого театра России, национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко;

Дмитрий Кондратков (баритон) – солист МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко;

Алексей Смирнов (баритон) – солист Саратовского академического театра оперы и балета.

Аббосхон Рахматуллаев. Фото Армена Осипяна

Аббосхон Рахматуллаев. Фото Армена Осипяна

Также в концерте приняли участие солисты Саратовского академического театра оперы и балета: заслуженный артист России Дмитрий Соловьев и Николай Колесников.

- Вскоре стали популярны творческие дуэли. Президент и художественный руководитель Фонда «Таланты мира» Давид Гвинианидзе решил в 21 веке возродить эту замечательную традицию и провозгласил дуэль вокала. Таким образом, дорогие друзья, сегодня вы будете выступать в роли суда чести. Перед вами предстанут три пары вокалистов-дуэлянтов. Помогать им в проведении дуэли будет оркестр Саратовского академического театра оперы и балета и, конечно, замечательный музыкант, один из лучших дирижеров современности, художественный руководитель и главный дирижер театра – народный артист России Юрий Кочнев, – продолжила Галанина.

Кирилл Золочевский. Фото Армена Осипяна

Кирилл Золочевский. Фото Армена Осипяна

В продолжение двух часов солисты исполняли популярные произведения тенорового и баритонового репертуара. Зрителям представили арии из опер Рахманинова, Чайковского, Верди, Пуччини, Россини, Доницетти, Моцарта, Бизе. Также в концерте прозвучали увертюра из оперетты Штрауса «Летучая мышь» и «Цыганский барон» в исполнении симфонического оркестра театра. Саратовские зрители аплодировали и бравировали после каждого исполнения. А на заключительном поклоне овации не стихали несколько минут.

Александр Киреев. Фото Армена Осипяна

Александр Киреев. Фото Армена Осипяна

Солисты-дуэлянты обладали не только высоким исполнительским уровнем, но харизмой и артистизмом. Во время дуэлей противники подшучивали друг над другом. В то время, когда теноры исполняли арии, команда баритонов в шуточной форме передразнивала их. И также было наоборот. Зрители громко смеялись и щедро аплодировали артистам. Высокий уровень исполнения солистов и доля юмористической составляющей сделали концерт ярким и запоминающимся. Ведущая концерта объявила, что Фонд «Таланты мира» не прощается и скоро он вновь встретиться с саратовским зрителем.

Иван Подгороднев. Фото Армена Осипяна

Иван Подгороднев. Фото Армена Осипяна

А победителем дуэли стала дружба.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU

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