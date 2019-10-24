При поддержке компании «ФосАгро» завершились работы по восстановлению мозаичной иконы над входом в храм Святой Троицы Балакова

При поддержке компании «ФосАгро» завершились работы по восстановлению мозаичной иконы над входом в храм Святой Троицы в Балакове. Чин её освящения совершил Епископ Покровский и Николаевский Пахомий. Перед началом Всенощного бдения он совершил молебен, во время которого молились священнослужители и прихожане храма.

- Долгие годы Свято-Троицкий храм Балакова был осквернен, практически разрушен, - подчеркнул Владыка Пахомий. - Православные не могли молиться здесь. Но изменилось время, и храм будто рождается заново. Оно снова открыт для каждого сердца человеческого. И мы видим, что за последние годы он сильно изменился, к нему вернулись былое величие и красота. И мозаика, которую мы освятили, лишь подчеркивает его уникальность. Это удивительная икона, которая является символом веры, олицетворяет основной догмат Православия – триединство Бога. Мы веруем в Бога Отца, Сына и Святого Духа, веруем в стремление человеческой души к добру и свету. Дай Бог нам быть достойными прихожанами этого храма. Поздравляю всех с праздником. Будьте здоровы. И пусть никогда не повторится время осквернения веры. Большое спасибо за огромный труд по созданию этой чудесной иконы.

Восстановление мозаичного полотна — это очередной этап реставрации храма Святой Троицы в рамках корпоративной политики компании «ФосАгро». Производители минеральных удобрений на собственные средства возводят храмы на территории своих предприятий. В мае 2018 года в Балаковском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») был освящен новый храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Выделяются средства на реставрацию православных святынь. Так за несколько последних лет историческое здание Свято-Троицкого храма в Балакове (проект архитектора Фёдора Шехтеля) преобразилось внутри и снаружи, при этом соблюдались все исторические и православные каноны. При поддержке компании «ФосАгро» здесь установлены новые колокола, восстановлен иконостас, отремонтированы помещения, благоустроена территория храма.

Работы по восстановлению мозаики над главным входом начались около года назад. Тогда в Балаково впервые приехал известный на весь мир художник-реставратор Игорь Лаврененко, который и взялся за эту непростую задачу. Необходимо было восстановить эскизы вековой давности, найти подходящую смальту. Этот материал не производят в России, поэтому художник отправился в Венецию. Именно из итальянской смальты изготовлены все мозаики храма.

- У Свято-Троицкого храма было три мозаичных иконы, - рассказал Благочинный округа и настоятель церкви архимандрит Амвросий. – Именно благодаря им здание не было уничтожено в годы гонений. Сегодня мы завершаем очередной этап его восстановления. И значение этого события трудно переоценить, ведь храм - главный культурный и исторический символ Балакова.

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В числе участников чина освящения главной мозаичной иконы храма были и работники БФ АО «Апатит». По их словам, они испытывают гордость за добрые дела Компании «ФосАгро» и предприятие, на котором трудятся.

- Это событие из разряда "Такое бывает раз в жизни!", делится эмоциями Ксения Алдошина, сотрудница БФ АО «Апатит», - Храм Святой Троицы приобрёл новый облик, свой исконный лик, это огромный вклад благотворителей в развитие духовности и сохранение исторической ценности в масштабах города и страны. Неизгладимое впечатление произвела и торжественная служба, которую провёл епископ Покровский и Николаевский Пахомий. Это огромная честь видеть и быть рядом с таким человеком. Без преувеличения, мы стали свидетелями исторического события.

- Освящение новой мозаики над входом в Свято-Троицкий храм можно назвать историческим событием, полагает Аида Милюкова, сотрудница БФ АО «Апатит», - Эта церковь - памятник федерального значения. И, конечно, для прихожан и жителей нашего города восстановление мозаики - большая радость. Образ Троицы притягивает взор своей красотой и великолепием. При этом присуща легкость. Цвет и изображение – все гармонично. Культурное наследие переходит от поколения к поколению. И мы должны гордится тем, что можем быть участниками такого духовного события. Нам необходимо ценить то, что оставлено прошлыми поколениями. А компания «ФосАгро», в свою очередь, помогает сохранить культурные традиции.

Восстановление православных святынь и строительство новых храмов – одно из направлений социальной политики «ФосАгро». В регионах своего присутствия Компания развивает профессиональный и детский спорт, реализует образовательные программы на базе подшефных средних школ, содействует сохранению культурных и исторических памятников. «ФосАгро» ежегодно направляет на реализацию различных социальных проектов более 2,5 млрд рублей.

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Справка:

ФосАгро (www.phosagro.ru) – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 39% и более.

Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений (по суммарному объему мощностей производства DAP/MAP/NP/NPK/NPS), крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья с содержанием P2O5 39% и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата, одним из ведущих в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

Акции компании торгуются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них – на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). ГДР на акции Компании с 1 июня 2016 г. включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets.

Поддержка традиционных духовных ценностей

ФосАгро ведет благотворительную деятельность в сфере сохранения культурного достояния России, поддержки традиционных духовных ценностей в нашей стране и за рубежом. В частности, компания оказывает серьезное содействие восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ, укреплению духовного воспитания. Так, при поддержке компании и ее тружеников был возведен Кафедральный собор преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких (Череповец, Вологодская, область) и учреждена воскресная школа при нем, построен храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурманская область), отреставрирован Свято – Троицкий храм (Балаково, Саратовская область), восстановлена воскресная школа при храме святого Пророка Илии (с. Абаканово, Вологодская область). Компания «ФосАгро», оказывают поддержку и Русскому Свято-Пантелеимонову монастырю на Святой Горе Афон.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла дважды в год компания «ФoсАгрo» организует паломнические поездки в Бари (Италия) в храм Святителя Николая. А в 2017 г., когда впервые за 930 лет пребывания мощей Святителя и Чудотворца Николая в Бари их частица была перенесена в Россию, компания взяла на себя заботы по организации их принесения. За 70 дней более 2,5 миллионов верующих в Москве и Санкт-Петербурге смогли поклониться святыне.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания «ФосАгро» возродила традицию возведения заводских храмов. На предприятиях компании и в местах отдыха работников компании в Череповце, Балакове, Кировске, Волхове и Москве уже построены и освящены одиннадцать храмов.

Благотворительная деятельность руководителей «ФосАгро» была отмечена рядом высоких наград Русской Православной Церкви.