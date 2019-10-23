2019-10-23T19:24:06+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о туристическом маршруте «Немцы Поволжья»

Он будет пролегать по Саратовской и Волгоградской областям
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Пресс-конференция с участием председателя комитета по туризму области и директора ООО "Покровск-тур".

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24 октября в Саратове обсудят туристический маршрут «Немцы Поволжья».

Пресс-конференция состоится в «Комсомольской правде».

В пресс-конференции примут участие председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская и директор ООО «Покровск-тур» Татьяна Антипина.

Будет рассмотрена программа туристического маршрута «Немцы Поволжья», участники дискуссии расскажут о соглашении, подписанном ООО «Покровск-тур» и

ООО «АП» Эльдорадо-тур», о разработке маршрута в Саратовской и Волгоградской областях.

Спикеры расскажут о процессе брендирования маршрута и о их привлекательности.

Пресс-конференция состоится в 13 часов 24 октября в «КП-Саратов». Адрес: ул. Вишневая, 10, Типография №1.

Трансляция будет доступна на калане Транслятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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