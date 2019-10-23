Саратовцам расскажут о туристическом маршруте «Немцы Поволжья»
Пресс-конференция с участием председателя комитета по туризму области и директора ООО "Покровск-тур".
24 октября в Саратове обсудят туристический маршрут «Немцы Поволжья».
Пресс-конференция состоится в «Комсомольской правде».
В пресс-конференции примут участие председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская и директор ООО «Покровск-тур» Татьяна Антипина.
Будет рассмотрена программа туристического маршрута «Немцы Поволжья», участники дискуссии расскажут о соглашении, подписанном ООО «Покровск-тур» и
ООО «АП» Эльдорадо-тур», о разработке маршрута в Саратовской и Волгоградской областях.
Спикеры расскажут о процессе брендирования маршрута и о их привлекательности.
Пресс-конференция состоится в 13 часов 24 октября в «КП-Саратов». Адрес: ул. Вишневая, 10, Типография №1.
Трансляция будет доступна на калане Транслятор.
ИСТОЧНИК KP.RU