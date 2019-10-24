2019-10-23T19:22:22+03:00
Общество

Вам за 50? Пора начинать новую жизнь

В Саратовской области начинают обучение предпенсионеров по специальной правительственной программе WorldSkills Russia
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Люди старшего возраста Энгельсского политехникума заканчивают переобучение кондитерами, способными испечь печенье любой степени сложности. Фотография предоставлена Энгельсским политехникумом.Люди старшего возраста Энгельсского политехникума заканчивают переобучение кондитерами, способными испечь печенье любой степени сложности. Фотография предоставлена Энгельсским политехникумом.
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Сейчас в Саратовской области переобучение проводится по восьми компетенциям: «сварочные технологии», «графический дизайн», «кондитерское дело», «сухое строительство и штукатурные работы», «печатные технологии в прессе», «инженерный дизайн CAD», «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «токарные работы на станках с ЧПУ». Со временем доступных компетенций станет все больше. Программу реализуют в пяти образовательных учреждениях.

- Обучение начнется 14 октября, - рассказала «КПСаратов» замдиректора по учебно-производственной работе Балаковского промышленно-транспортного техникума Людмила Булкина. - Примерно за 7-8 недель «студентов» обучат ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Можно пройти программу без отрыва от производства, приходя в техникум всего на четыре часа в день.

В производственных мастерских их научат сборке и разборке двигателя, работе с электрооборудованием автомобиля. Во время экзамена отучившиеся покажут новые умения на практике и кроме традиционного свидетельства получат скиллс-паспорт - сертификат международного образца, уже оценённый российскими работодателями.

В Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме «КП» рассказали, что тут проводят переобучение и повышение квалификации по компетенции «Сварочные технологии». Первые группы начнут работу 30 сентября. 19 человек получат новую профессию за 144 часа, а трое — повысят квалификацию за 72 часа.

В Энгельсском политехникуме, где уже проходит обучение группы по компетенции «Кондитерское дело», корреспонденту «КП» объяснили, что 30 сентября обучение группы закончится, а в октябре и ноябре они будут набирать новые.

- Люди выходят готовыми кондитерами, - говорит рассказала Замдиректора по учебно-производственной работе политехникума Наталья Черкасоваона, - выпекают пирожные, торты, шоколадные фигуры. Уровень — европейский. По скиллс-паспорту они смогут работать в любой стране.

По словам директора Саратовского архитектурно-строительного колледжа Варвары Степановой, профессии, которым здесь обучают, а это графический и инженерный дизайн, печатные технологии, штукатурным работам - востребованы на рынке труда. Например, навыки монтажника каркасно-обшивных конструкций сейчас могут использоваться в капитальном и текущем ремонтах, а также будут нужны на перспективу.

К СВЕДЕНИЮ

Желающие пройти переобучение могут зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Нужно будет ввести контактные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции. В 2019 году освоить новую специальность могут женщины 1964 -1968 годов рождения, мужчины 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Программа переобучения людей старшего возраста проходит во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia совместно с Министерством труда.

Обучение - бесплатное.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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