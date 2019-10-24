Вам за 50? Пора начинать новую жизнь

Сейчас в Саратовской области переобучение проводится по восьми компетенциям: «сварочные технологии», «графический дизайн», «кондитерское дело», «сухое строительство и штукатурные работы», «печатные технологии в прессе», «инженерный дизайн CAD», «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «токарные работы на станках с ЧПУ». Со временем доступных компетенций станет все больше. Программу реализуют в пяти образовательных учреждениях.

- Обучение начнется 14 октября, - рассказала «КП—Саратов» замдиректора по учебно-производственной работе Балаковского промышленно-транспортного техникума Людмила Булкина. - Примерно за 7-8 недель «студентов» обучат ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Можно пройти программу без отрыва от производства, приходя в техникум всего на четыре часа в день.

В производственных мастерских их научат сборке и разборке двигателя, работе с электрооборудованием автомобиля. Во время экзамена отучившиеся покажут новые умения на практике и кроме традиционного свидетельства получат скиллс-паспорт - сертификат международного образца, уже оценённый российскими работодателями.

В Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме «КП» рассказали, что тут проводят переобучение и повышение квалификации по компетенции «Сварочные технологии». Первые группы начнут работу 30 сентября. 19 человек получат новую профессию за 144 часа, а трое — повысят квалификацию за 72 часа.

В Энгельсском политехникуме, где уже проходит обучение группы по компетенции «Кондитерское дело», корреспонденту «КП» объяснили, что 30 сентября обучение группы закончится, а в октябре и ноябре они будут набирать новые.

- Люди выходят готовыми кондитерами, - говорит рассказала Замдиректора по учебно-производственной работе политехникума Наталья Черкасоваона, - выпекают пирожные, торты, шоколадные фигуры. Уровень — европейский. По скиллс-паспорту они смогут работать в любой стране.

По словам директора Саратовского архитектурно-строительного колледжа Варвары Степановой, профессии, которым здесь обучают, а это графический и инженерный дизайн, печатные технологии, штукатурным работам - востребованы на рынке труда. Например, навыки монтажника каркасно-обшивных конструкций сейчас могут использоваться в капитальном и текущем ремонтах, а также будут нужны на перспективу.

К СВЕДЕНИЮ

Желающие пройти переобучение могут зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Нужно будет ввести контактные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции. В 2019 году освоить новую специальность могут женщины 1964 -1968 годов рождения, мужчины 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Программа переобучения людей старшего возраста проходит во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia совместно с Министерством труда.

Обучение - бесплатное.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».