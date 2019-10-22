Возрождение культуры Саратовской области: Новые автоклубы, кинотеатры, районные ДК

В конце минувшей недели в центральном Доме культуры поселка Дергачи состоялось выездное заседание коллегии министерства культуры Саратовской области.

Его темой стало «Самодеятельное народное творчество в регионе и его поддержка в рамках нацпроекта «Культура». Напомним, национальный проект «Культура» был инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

- Красной нитью во всех государственных, региональных, нормативных актах проходит фраза «сохранение, использование» национальной культуры, формирование культурной среды. Культурная среда региона пропитана народными традициями, народным творчеством. Мы понимаем, что самодеятельное народное творчество, сохранением и развитием которого занимаются в первую очередь учреждения культурно-досугового типа, является одним из ключевых факторов развития культурной среды, — сказала на заседании министр культуры региона Татьяна Гаранина.

Участники коллегии обсудили развитие культуры в регионеФото: Ольга Симонова

Культурные ценности Дергачей

Перед заседанием коллегии Татьяна Гаранина посетила Дом культуры 1960-х годов постройки в поселке Советский, который прошел реконструкцию в рамках федерального проекта «Культура малой родины» и будет открыт 25 октября. Гостям показали красиво отреставрированный зал со шторами, светильниками и обновленный холл.

Как сказала директор Дома культуры Айгуль Бугаева, с апреля начался первый со времен постройки ремонт. На него было потрачено 2,5 млн рублей федеральных средств и 400 тыс. — местных. Теперь в ДК собираются создать ансамбль, расширить деятельность танцевального кружка, вокальной группы.

Далее для собравшихся в поселковой Детской школе искусств прошел театрализованный квест, в котором им нужно было «отыскать чудо».

В первом помещении от входа гостей встречали местные воспитанники. Они исполнили представление по мотивам «Щелкунчика», пели песни, играли на музыкальных инструментах, показывали свои картины. Переход в каждый зал был «открытием чуда».

Следующей точкой стал храм Архангела Михаила, построенный в 1905 году, освященный в 1909-м. Он пережил моменты, когда его хотели закрыть в 1930-м и «разобрать на кирпичи» в 1940-м.

Священник Стахий Лобачев рассказал об истории храма: раньше тут не было отопления и крыши, в советское время сюда заезжали тракторы — на полу до сих пор остались следы от них, а сейчас храм проходит реставрацию.

После осмотра храма делегация направилась в местный Дом кино, модернизированный при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино в 2018 году. Теперь здесь обновленные кресла, аппаратура, показывают современные фильмы в формате 3D.

- В 2018 году за девять месяцев мы заработали 26 тыс. рублей, а после обновления за тот же период 2019 года - 760 тыс., — рассказала сотрудница Дома кино. Она отметила, что хочет видеть в кинотеатре фильмы по правовой и военной тематике, сейчас этот вопрос решают.

В заключение министр посетила памятник участникам Великой Отечественной войны и возложила цветы к Вечному огню.

Дом кино в Дергачах стал еще одним досуговым центром поселкаФото: Ольга Симонова

Саратовская культура в цифрах

На заседании коллегии министерства культуры Саратовской области, которое началось после посещения достопримечательностей района, собрался почти полный зал центрального Дома культуры Дергачей. Это руководители учреждений культуры и искусства, заместители глав администраций районов области по соцсфере, руководители Домов культуры, приглашенный гость из Екатеринбурга, директор «ЭйВиДи-систем» Вячеслав Токмаков.

Председатель коллегии — министр культуры региона Татьяна Гаранина — отметила, что в рамках нацпроекта «Культура» в этом году на капремонт трех Домов культуры в Саратовской области было выделено 55,8 млн рублей. Так, капитально отремонтировали ДК в Балашовском районе, в Романовском работа почти закончена, а в поселке Комсомольский Краснокутского района ремонт будет завершен в декабре этого года. По словам Гараниной, реконструкция ДК 1958 года постройки в Краснокутском районе — это «возрождение учреждения из пепла», стоимость работ — больше 40 млн рублей.

До 1 ноября в регион также поступят автоклубы для жителей Александрово-Гайского, Ивантеевского и Питерского районов. В Турковском районе автоклуб уже имеется.

Автоклуб — это автомобиль, который может превращаться и в сцену, и в кинозал, так называемый Дом культуры на колесах.

Также в рамках нацпроекта модернизируются и киноустановки. Из 26 установленных одиннадцать работают на базе учреждений культурно-досугового типа. До конца года откроют еще семь кинозалов.

В рамках заседания Гаранина не обошла вниманием и виртуальные концертные залы. Так, по ее словам, в Ртищевском, Красноармейском, Балашовском, Пугачевском районах области они уже открыты, а в 2020 году такой появится и в Аткарском районе.

Министр культуры региона напомнила о реализации федерального проекта «Местный Дом культуры», в рамках которого в 2019 году провели ремонт и закупили оборудование в восемнадцать ДК области на общую сумму более 47 млн рублей. Такая же сумма выделена и на следующий год, а всего за три года реализации проекта на 59 Домов культуры было потрачено 145 млн рублей.

- Некоторые районы не до конца понимают значимость этого направления. Это ваша ответственность на местах, вы живете в этих населенных пунктах. Ваша первая задача, начиная от директора клуба до главы района, быть ответственным, — пожурила Татьяна Анатольевна, отметив Пугачев, который «провалил» работу.

По словам министра, все это — национальный проект «Культура», федеральные и областные государственные программы — инвестиции в культуру, итогом которых должно стать улучшение качества услуг для населения, что, в свою очередь, положительно скажется на их востребованности.

Также свой доклад на коллегии представил директор областного Центра народного творчества имени Руслановой Валерий Зимин.

Он рассказал, что в регионе работают 929 клубных учреждений, из которых 86 — районные и городские ДК, 797 — в селе, 15 Домов кино и 31 учреждение — передвижное.

Также Валерий Зимин упомянул конкурсы, в которых участвует регион, например дебютный «Творческий калейдоскоп», в 2019 году собравший более 1,5 тыс. коллективов области и отдельных талантов, а это около 12 тыс. человек.

- Сегодня в области есть более 5 тыс. коллективов народного творчества, в которых занимаются свыше 65 тыс. человек. Из общего числа самодеятельных коллективов 60% — детские, 13% — молодежные, а 27% — взрослые. Наибольшим спросом у жителей пользуются хореография и фольклор. В последнее время вырос интерес к декоративно-прикладному искусству, — отметил директор областного Центра народного творчества имени Руслановой.

Начальник Управления культуры и общественных отношений администрации Татищевского района Алена Хайдарова рассказала о радостном событии — открытии модельной библиотеки в селе Вязовка.

- Модернизированная библиотека даст дополнительную площадку для развития народных талантов. Сфера культуры в Татищевском районе развивается, о чем говорят многочисленные награды, высокий уровень организации мероприятий, улучшение материально-технической базы учреждений. В дальнейшем планируется только приумножать успехи, — отметила Хайдарова.

Она подчеркнула в своем докладе, что главная проблема района — нехватка молодых специалистов с образованием в сфере культуры, и понадеялась, что участие в проекте «Творческие люди» нацпроекта «Культура» позволит решить кадровый вопрос.

После заседания прошло награждение 13 работников учреждений культуры региона почетными грамотами и благодарностями министра культуры РФ, губернатора области и министерства культуры области.