Балаковский филиал АО «Апатит» группы «ФосАгро» впервые провел в Балакове масштабный «Фестиваль Добрых дел»

Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») впервые провел в Балакове масштабный «Фестиваль Добрых дел», приуроченный к Международному дню хлеба. Праздник посетили около 1200 человек. Среди них жители Балакова и Балаковского района, а также гости из города Вольск.

Программа фестиваля включала в себя работу интерактивных площадок социальных проектов компании «ФосАгро»: «Детям России — Образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)» и «ФосАгро-Школа». Также прошла презентация физкультурно-оздоровительного комплекса Балаковского филиала АО «Апатит» и санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд». В рамках фестиваля состоялась выставка работ балаковских художников — участников конкурса «Апатитовый пленэр», который два года подряд проводит Балаковский филиал АО «Апатит». Свои достижения в спорте, ставшие возможными, благодаря планомерной финансовой поддержке «ФосАгро», продемонстрировали баскетбольный клуб «Автодор», спидвейный клуб «Турбина». У гостей праздника была возможность убедиться в том, что компания заботится о здоровье не только своих сотрудников, но и всех жителей района, поддерживает спорт, восстанавливает православные святыни, содействует сохранению исторического наследия, развивает искусство. По мнению участников фестиваля, масштаб социальной работы Балаковского филиала АО «Апатит» впечатляет. В этом году предприятие впервые стало обладателем Гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Помимо презентации социальных проектов Компании организаторы — представители БФ АО «Апатит» и администрация Балаковского муниципального района подготовили для гостей праздника мастер-классы по народным промыслам, организовали выездную экспозицию Музея истории Балакова, ремонт которого в 2016 году проведен при поддержке «ФосАгро». Одним из самых ярких этапов праздника стала выставка работ участников муниципального конкурса «Добрый хлеб». Пироги, блины и калачи представили 16 семейных и дружеских команд, представители различных городских организаций. Все изделия дегустировали не только члены жюри, но и гости праздника. В итоге первое место заняли самые маленькие участники — команда «Хлеб да соль». На втором месте команда «Крутой замес», третье место жюри присудило команде «Дружба народов».

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Отличным подарком для детей и взрослых стали спектакль Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова «Вверх тормашками», представление артистов театра-фокусов «Самокат» и химическое шоу.

Свои впечатления о празднике многие гости отразили в книге отзывов:

Татьяна Зюба, преподаватель воскресной школы собора Живоначальной Троицы Вольска:

- Необыкновенный праздник нам подарили сотрудники «ФосАгро»: дегустация хлебобулочных изделий, угощения, кислородный коктейль, шведский стол, поле «Химия чудес», поле «Лего-конструкторы», шахматный турнир, спортивные развлечения. Наши дети помогали механикам клуба «Турбина» готовить мотоцикл к гонкам. «Дроздята» провели тренировку и проверили, насколько наши ребята физически подготовлены. Мы увидели чудесную выставку картин художников – участников «Апатитового пленэра». Все происходило в Балаковском ТЮЗе. Каждый квадратный метр был распределён на шоу-представления, ходили ростовые куклы – Царица–химия, шахматные фигуры. Сотрудникам, которые проводили шоу, было жарко, поверьте! Но какая самоотдача! А какая режиссура праздника! Многая Вам лета! И счастливые лета!

Елена Кокорева, гостья праздника:

- Праздник действительно великолепный получился. Узнала, сколько добрых дел в копилке у «ФосАгро». А сколько всего знают и умеют учащиеся 25-й школы! Хорошие у них шефы. Фигурки фосагриков — символов компании — на выставке понравились. Какими разнообразными их видят дети. У меня просьба: добавьте в коллекцию фосагрика-лыжника. Потому что зимой на лыжную базу «Эдельвейс» помимо городского, жителей Балакова возит и автобус от «ФосАгро». И есть предложение сделать «Фестиваль добрых дел» традиционным.

Ольга Куланова, гостья праздника:

- Я считаю, что нужно чаще в нашем городе организовывать подобные фестивали. Было очень здорово и интересно. Работало множество площадок с мастер-классами для гостей. Также принимали участие команды, которые подготовили выпечку по своему рецепту. Огромное спасибо организаторам за фестиваль, участникам, ну и, конечно, зрителям, которые участвуют в творческой жизни нашего города!

Наталья Емельянова, гостья фестиваля:

- Хотелось бы поблагодарить организаторов за такое замечательное мероприятие – «Фестиваль добрых дел» — состоявшееся 16 октября. Настолько всё было красочно, эмоционально, что надолго останется в памяти балаковцев. Много интересных локаций: замечательный конкурс пекарей, активные игры, выставка балаковских художников, проекты «ФосАгро» и ещё масса интересного. «Фестиваль добрых дел» наполнил сердца жителей радостью и теплом.

Артем Гудзий, гость праздника, 7 лет:

- Мне очень понравились роботы, которые показывали ученики «ФосАгро-класса». Я пока только пошёл в школу. Когда стану постарше, пойду в кружок робототехники. Это очень полезно. Роботов можно строить, когда плохая погода и нужно сидеть дома и чем-то заниматься. Хороший праздник.

Захар, ученик 4-го класса:

- Спасибо за такой праздник. Пусть он будет всегда!

Мария Копыльцова, депутат Совета Балакова:

- Восхищена количеством и качеством добрых дел! Не останавливайтесь на достигнутом! Успехов во всем. Вперед!

«ФосАгро» ежегодно выделяет на реализацию социальных проектов 2,5 млрд рублей. К слову, аналогичная сумма была направлена на социальные нужды всеми бизнес-структурами и предприятиями в Балакове за пять минувших лет. При этом почти половина этой цифры — более 1 млрд рублей — вклад «ФосАгро». Эти данные озвучил заместитель главы БМР по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью Александр Балуков во время официальной части «Фестиваля Добрых дел».

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Компания во всех городах своего присутствия с 2013 года реализует образовательный проект «ФосАгро-классы». В период с 2015 по 2019 годы проект объединил 621 человека. 377 выпускников поступили на технические специальности, из них 118 человек — по целевым направлениям от компании «ФосАгро». В 2019 году из 24 выпускников балаковского «ФосАгро-класса» в вузы поступили 23 человека, из них 20 — на технические специальности, включая 13 человек по целевым направлениям.

Расходы на реализацию программы «ФосАгро-Классы» в Кировске, Апатитах, Череповце, Волхове и Балакове c 2013 по 2019 годы превысили 153 млн рублей.

В Балакове при поддержке «ФосАгро» продолжается материально-техническое развитие подшефной средней школы №25, ремонтируются аудитории и рекреационные помещения, закупается современное оборудование для лабораторий. В период с 2015 по 2019 годы на эти цели направлено около 150 миллионов рублей.

В 25-й школе с 2003 года реализуется проект «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность (ДРОЗД)», созданный по инициативе заместителя председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Григорьевича Гурьева. 1 300 детей в возрасте от 5 до 15 лет бесплатно и регулярно занимаются в спортивных секциях, осваивают 12 видов спорта, принимают участие в соревнованиях самого высокого уровня, фестивалях детского творчества. В сентябре 2018 года в 25-й школе Балакова открылся спортивный центр «ДРОЗД» с залами для бокса и борьбы, кабинетом мониторинга, кабинетом силовой подготовки. Проект запущен также и в селах Быково-Отрогского муниципального образования: ремонтируются залы, закупается инвентарь и форма для спортсменов. Спортивные центры и секции, открытые при поддержке «ДРОЗДа» действуют в Кировске, Апатитах, Череповце, Волхове и Балакове. В них на постоянной основе занимаются более 5000 детей. Все занятия в секциях проводятся бесплатно. Ежегодно в спортивных фестивалях и турнирах, организованных «ДРОЗДом» принимают участие более 30 тыс. юных спортсменов.

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«ФосАгро» в Саратовской области поддерживает волейбольный клуб «Протон», баскетбольный «Автодор», спидвей-клуб «Турбина».

На протяжении 12 лет компания восстанавливает Храм Святой Троицы в Балакове: отреставрирован иконостас, установлены новые колокола, отремонтированы помещения, благоустроена территория. А в минувшую субботу состоялось очередное уникальное событие — освящение мозаичной иконы Святой Троицы над главным входом, восстановленной при поддержке Компании.

«ФосАгро» помогает центру психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (бывший детский дом №4) г. Балаково, центру развития детей «Шанс». Выделяет средства на приобретение квартир врачам города Балаково: за два года (2018-2019) на эти цели направлено 10,5 млн рублей. «ФосАгро» стала единственным представителем крупного бизнеса, поддержавшим стремление администрации БМР решить эту важную задачу.