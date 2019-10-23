«Студенты» 50+: с ними не только кашу сваришь!

В Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме Саратовской области началось обучение людей старшего возраста по компетенции «Сварочные технологии». Программа рассчитана на 72 часа для тех, кто повышает квалификацию, и на 144 часа для тех, кто осваивает профессию «с ноля».

- Наша площадка аккредитована и соответствует всем стандартам, - рассказал главный эксперт регионального чемпионата «Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Сварочные работы», мастер производственного обучения Андрей Воробьев. – В техникуме 24 сварочные кабины, укомплектованные самым современным оборудованием, проводятся все виды контроля сварных соединений. То есть подготовка по мировым стандартам.

Освоить профессию сварщика решил и преподаватель Марксовского сельскохозяйственного техникума Владимир Прянишников.

- Повышать квалификацию необходимо каждому, особенно преподавателям, - считает Владимир Борисович, инженер-механик по образованию. – Современный технический прогресс связан с совершенствованием сварочных технологий. Они востребованы в том числе в сельхозмашиностроении. На занятиях мне все интересно. Сейчас изучаем несколько видов сварки. Очень нравится, что много практических занятий.

Преподаватели своими «студентами» довольны. Говорят, что с ними куда проще, чем с молодежью, потому что люди 50+ дисциплинированы, усидчивы, с большим опытом за плечами.

Программа профессионального обучения и дополнительного профобразования по стандратам WorldSkills предназначена для граждан предпенсионного возраста. Благодаря ей предпенсионеры могут бесплатно приобрести новые знания и умения. Это позволит им оставаться востребованными на рынке труда, попробовать себя в новой сфере.

После обучения и успешной сдачи практического экзамена кроме свидетельства выдается скиллс-паспорт- документ международного образца, уважаемый российскими работодателеми. Для обучения привлекают сертифицированных экспертов — лучших специалистов в своей области. Предоставленной возможностью активно пользуются предпенсионеры по всей стране.

Помимо Автомобильно-электромеханического техникума, в Саратовской области обучение людей старшего возраста проводится в пяти образовательных учреждениях. Повысить квалификацию, а то и освоить новую профессию можно по таким компетенциям, как «Графический дизайн», «Инженерный дизайн», «Печатные технологии в прессе», «Кондитерское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Токарные работы на станках с ЧПУ».

КСТАТИ

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет 1964 -1968 годов рождения, мужчины 56-60 лет 1959-1963 и те, у кого есть право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».