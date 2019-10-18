Делаем область цифровой

Модератором площадки «Цифровая трансформация региона: устойчивое развитие и комфортная среда» выступил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.

Вектор на развитие

В дискуссии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, IT-сообщества, предприниматели, экспертные организации.

- Сегодня в рамках площадки рассматриваем вопрос цифровой трансформации региона, который является одним из ключевых в свете реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, а также общемировые тренды на цифровизацию, — отметил в приветственном слове Максим Фатеев. — Очень многие выступления на Втором Саратовском экономическом форуме посвящены цифровизации. Торгово-промышленная палата понимает значимость этого направления, поэтому был создан совет по развитию информационных технологий и цифровой экономики, который аккумулирует и прорабатывает законодательные инициативы. Для этого запускаем проект «Цифровые предприятия Торгово-промышленной палаты России». Мы хотим, чтобы в регионах сократились временные и финансовые затраты на производство.

Если обратиться к статистике, то подготовку специалистов с высшим образованием в сфере компьютерных наук, информационных технологий ведут пять саратовских вузов, работают предприятия, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения.

О том, как эффективнее реализовывать нацпроект, рассказали спикеры площадки.

- В нашей стране созданы большие возможности, но необходимо уметь грамотно внедрять цифровизацию, — отметил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. — У нас есть прекрасные программисты, есть технологические решения. Однако 5-10 лет назад в каждом регионе производился свой собственный программный продукт, на него давался заказ, сейчас этого нет. Думаю, что Саратовская область, учитывая научный и кадровый потенциал, вполне способна создавать свой продукт и продавать его другим. Рекомендую двигаться в этом направлении.

Технологии идут вперед

По результатам 2018 года Саратовская область заняла четвертое место по числу граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Подробнее о цифровизации этих услуг рассказал директор Департамента государственного управления Минэкономразвития России Андрей Матвеенко.

- Мы подготовили законопроект, который позволит гражданам в зависимости от жизненной ситуации получать услуги автоматически, без дополнительного запроса. Предстоит большая задача по развитию алгоритма, чтобы машины сами оказывали услуги. Сейчас собираем отзывы, анализируем сведения... Этот проект социально значимый, — отметил он.

Участники Второго Саратовского экономического форума говорили о том, насколько важно как можно быстрее внедрять цифровые технологии в жизнь. В Саратовском регионе имеется большой потенциал для подготовки грамотных кадров в области цифровой трансформации.

В вузах, с учетом последних веяний, происходит модернизация образовательных программ.

- Особый упор делается на формирование цифровых навыков для ИКТ и инженерных специальностей, — объяснила представитель Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Ольга Долинина. — В рамках бакалавриата и магистратуры открываются новые профили, например новая программа подготовки «Социология цифрового города».

К слову, 30 студентов университета вышли в финал конкурса «Цифровой прорыв».

На форуме представители учреждений образования заявили, что к обучению специалистов в области IT и реализации пилотных проектов в сфере цифровизации готовы. Однако контрольные цифры приема в высшие учебные заведения по специальности «Информационные системы и технологии» существенно отстают от всевозрастающих потребностей IT-сектора.

На площадке также обсуждали вопросы благоустройства городской и сельской среды, поиска возможностей быстрого применения научно-технического потенциала области в реализации проектов по цифровой трансформации приоритетных отраслей.

По завершении дискуссии было подписано соглашение с крупной коммуникационной компанией.