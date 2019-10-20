Вячеслав Володин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Саратовской агломерации

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече 17 октября с представителями дорожной отрасли в Саратове рассказал о планах по развитию Саратовской агломерации. Напомним, в нее входит кроме областного центра также Энгельс, Энгельсский, Саратовский и Татищевский районы.

- Дороги для Саратовской области – это вопрос развития. У нас большой регион и когда мы говорим о дорогах, то всегда сравниваем себя с другими регионами. Сравнение идет в нашу пользу, когда речь идет о километрах, когда речь идет о бюджетах, как вы понимаете, мы проигрываем, - отметил в начале выступления Володин.

Он остановился на ключевых проектах, связанных с развитием транспортных артерий агломерации.

- Буквально полторы недели назад Владимир Владимирович Путин поддержал наше обращение, Валерия Васильевича (губернатора Саратовской области Радаева – прим. ред.), о реконструкции 36 км обхода вокруг Саратова, расширения двухполосной дороги до четырёхполосной. Это как раз от Вольской развязки до Волгоградской. Это серьезное решение, которое в конечном итоге позволит организовать бесперебойное транспортное сообщение. Не будут стоять в пробках люди, ну и самое главное, с комфортом можно объезжать Саратов, - озвучил решение руководства страны Вячеслав Володин.

- Но это ещё не все. Мы вот начали сегодняшний день с Валерием Васильевичем с осмотра подходов к Волге и мест, где в будущем будет строиться мостовой переход через Волгу - в районе Увека, скорее всего, за железнодорожным мостом. С тем, чтобы соединить в дорожное кольцо нашу Саратовскую агломерацию, которая объединяет Саратов и Энгельс, агломерацию, в которой проживает порядка миллиона двухсот тысяч человек, единой транспортной инфраструктурой. И сегодня уже работаем по предпроектированию, а дальше будет проект.

Мы обсуждали этот проект и хотелось бы, чтобы эти работы велись не просто качественно, а с учетом последних достижений и решений в области мостостроения.

Конечно, нам необходимо предусмотреть такой мостовой переход, чтобы была возможность кроме автомобилей через него пропускать и общественный транспорт, была бы выделенная полоса. Это может быть, кстати, полоса под трамвайное сообщение, под скоростной трамвай. Необходимо исходя из такого стандарта проектировать будущий мост. Да, большие подходы будут (строиться – прим ред.). Но это хорошо, они разошьют нагрузку в городе и позволят добираться из одной точки в другую быстро и комфортно. Работа предстоит огромная, - резюмировал Вячеслав Володин.