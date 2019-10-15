В саратовской «Комсомолке» расскажут о переработке промышленных отходов в Австрии
Саратовские эксперты о системе обращения с промышленными отходами в Австрии.
В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» завтра, 16 октября, пройдет брифинг по итогам технического тура на заводы на заводы по переработке промышленных отходов Simmeringer Heide и Saubermacher в городах Вена и Трофайах.
Саратовские эксперты расскажут о своем знакомстве с системой обращения с промышленными отходами в Австрии.
Поездку организовало «РосРАО» для экспертов и журналистов из Саратовской, Кировской, Курганской областей и Удмуртской Республики. В рамках техтура участникам делегации рассказали о системе обращения с промышленными отходами в Австрии, технологиях, видах, объемах отходов и вторичных продуктах переработки.
Планируется, что в мероприятии примут участие:
- председатель Саратовского регионального отделения Российского экологического общества Юрий Бажуткин;
- заведующая кафедрой «Экология» Саратовского государственного технического университета Елена Тихомирова.
Брифинг начнется в 12:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии №1), офис 308 (третий этаж).
Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале «Транслятор» с 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU