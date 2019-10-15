2019-10-15T16:00:13+03:00
Общество

В саратовской «Комсомолке» расскажут о переработке промышленных отходов в Австрии

Состоится брифинг в пресс-центре по итогам технического тура на заводы в городах Вена и Трофайах
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Саратовские эксперты о системе обращения с промышленными отходами в Австрии.

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В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» завтра, 16 октября, пройдет брифинг по итогам технического тура на заводы на заводы по переработке промышленных отходов Simmeringer Heide и Saubermacher в городах Вена и Трофайах.

Саратовские эксперты расскажут о своем знакомстве с системой обращения с промышленными отходами в Австрии.

Поездку организовало «РосРАО» для экспертов и журналистов из Саратовской, Кировской, Курганской областей и Удмуртской Республики. В рамках техтура участникам делегации рассказали о системе обращения с промышленными отходами в Австрии, технологиях, видах, объемах отходов и вторичных продуктах переработки.

Планируется, что в мероприятии примут участие:

- председатель Саратовского регионального отделения Российского экологического общества Юрий Бажуткин;

- заведующая кафедрой «Экология» Саратовского государственного технического университета Елена Тихомирова.

Брифинг начнется в 12:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии №1), офис 308 (третий этаж).

Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале «Транслятор» с 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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