В саратовской «Комсомолке» расскажут о переработке промышленных отходов в Австрии

В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» завтра, 16 октября, пройдет брифинг по итогам технического тура на заводы на заводы по переработке промышленных отходов Simmeringer Heide и Saubermacher в городах Вена и Трофайах.

Саратовские эксперты расскажут о своем знакомстве с системой обращения с промышленными отходами в Австрии.

Поездку организовало «РосРАО» для экспертов и журналистов из Саратовской, Кировской, Курганской областей и Удмуртской Республики. В рамках техтура участникам делегации рассказали о системе обращения с промышленными отходами в Австрии, технологиях, видах, объемах отходов и вторичных продуктах переработки.

Планируется, что в мероприятии примут участие:

- председатель Саратовского регионального отделения Российского экологического общества Юрий Бажуткин;

- заведующая кафедрой «Экология» Саратовского государственного технического университета Елена Тихомирова.

Брифинг начнется в 12:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии №1), офис 308 (третий этаж).

Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале «Транслятор» с 13:00.