Внесены изменения в информационные сообщения о продаже с аукциона объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Пугачева, д. №45, составляющих Лот №2, опубликованные на сайте www.saratov.kp.ru 13.09.2019г. и 19.09.2019г. и перенесена дата торгов на 11 ноября 2019 года.

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационные сообщения о продаже с аукциона объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Пугачева, д. №45, составляющих Лот №2, опубликованныена сайте www.saratov.kp.ru 13.09.2019г.и 19.09.2019г.

В информационном сообщении читать абзацы в следующей редакции:

«Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1.Краткосрочный договор аренды нежилого помещения, заключенного с Мамолиным А.Г. №9/2017 от 31.03.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещения 87 кв. м., расположенного на 3 этаже Объекта 1;

2.Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона Предварительного договора аренды нежилых помещений на 1 этаже Объекта 1 и Предварительного договора аренды Части Объекта 2 не занятого строением с приложением к ним проектов основных договоров аренды одновременно с заключением договора купли продажи, для размещения подразделений Банка на следующих условиях:

• Предметом аренды является часть Объекта 1 общей площадью не более 392 кв.м., (далее- Часть здания), состоящая из: помещений 1-го этажа-часть комнаты №1, площадью 14,5 кв.м. (общая площадь 22,5 кв.м.), комнат №2,4-14,17-22, помещений 2-го этажа- комнаты №24-28,36-39 и часть комнаты №40, площадью 22,1 кв.м. (общая площадь 41,4 кв.м.), расположенных в нежилом трехэтажном здании, общей площадью 914,1 кв.м,, кадастровый номер 64:42:010119:75 по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Пугачева, д. 45, для осуществления банковской деятельности;

• Площадь аренды части Объекта 2 составит не более 32 кв. м. (далее – Часть земельного участка) со следующими характеристиками: кадастровый номер 64:42:010119:1, общая площадь 694 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для коммерческой деятельности.

Положения Основных договоров аренды (далее – Основные договоры):

• срок аренды основных договоров – 10 (десять) лет.

• Арендная плата за 1 кв.м. Части здания в месяц составляет не более 229 (двести двадцать девять) рублей 23 копейки, в т. ч. НДС 20%/НДС не облагается, в зависимости от применения арендодателем системы налогообложения;

Арендная плата за всю площадь Части здания в месяц составляет не более 89 858 рублей 16 копеек, с учетом НДС 20 %/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения и включает в себя платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Здания, за исключением Части здания, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Части здания);

• Арендная плата за 1 календарный месяц за 1 кв. м. Части земельного участка составит 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек, итого за 1 календарный месяц аренды за Часть земельного участка составит 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС/НДС не облагается в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения и включает в себя плату за размещение спецтранспорта Арендатора.

• арендная плата по Основным договорам может увеличиваться по соглашению Сторон не чаще одного раза в год, начиная с третьего года срока аренды, на индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемому на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации www.gks.ru, но не более чем на 5 (пять)% от величины Арендной платы;

• в случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости размер арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, тепло (газоснабжение)-, водоснабжение и водоотведение по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа);

• Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части здания, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). При отсутствии приборов учета размер платы за электроэнергию определяется расчетным путем - по установленной мощности электроприёмников Арендатора;

• Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей отапливаемой площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации;

• Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

Расходы по вывозу ТКО, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3-х метров от лицевой части фасада Здания по длине Части здания первого этажа осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

• Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения Основных договоров за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть здания/Часть земельного участка не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частью здания/Частью земельного участка;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

• Арендатор вправе по своему усмотрению уменьшить арендуемую по договорам площадь, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади;

• Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основных договоров в одностороннем внесудебном порядке, без применения Арендодателем штрафных санкций, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения;

• стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части здания, неотделимых без вреда для Части здания, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя, при надлежащем выполнении Арендатором своих обязательств по Договору. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты расторжения Договора;

• стоимость капитального ремонта Части здания, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты расторжения Договор.»

Дата аукциона переносится на 11 ноября 2019 года на 14:00 (мск).

Срок окончания приема заявок продлен по 07 ноября 2019 года до 17:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 07 ноября 2019 года.

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 08 ноября 2019 года.