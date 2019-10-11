Группа «Братья Грим» в Саратове начала концерт с минуты молчания в память о Лизе Киселевой

Сегодня в Саратове прошел концерт группы «Братья Грим». Ее основатели братья Борис и Константин Бурдаевы начали концерт с минуты молчания в память об убитой в Саратове 9 октября Лизе Киселевой.

Они извинились со сцены за то, что не отменили концерт, но просто не успели - узнали о произошедшем только когда уже прилетели в Саратов прямо накануне выступления.

- Надо жить дальше..., - музыканты выразили соболезнования всем переживавшим за судьбу пропавшей девочки.

Несмотря на то, что официально день траура объявлен в Саратове не был, некоторые бюджетные и частные развлекательные учреждения предпочли перенести увеселительные мероприятия с 12 октября на другие дни.

Напомним, девятилетнюю Лизу Киселёву сотни добровольцев искали в Саратове два дня подряд. Когда полиция задержала убийцу и он указал, где спрятал тело, в городе вспыхнули беспорядки.

Панихида и похороны Лизы пройдут в Саратове 13 октября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

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