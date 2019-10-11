Группа «Братья Грим» в Саратове начала концерт с минуты молчания в память о Лизе Киселевой
Сегодня в Саратове прошел концерт группы «Братья Грим». Ее основатели братья Борис и Константин Бурдаевы начали концерт с минуты молчания в память об убитой в Саратове 9 октября Лизе Киселевой.
Они извинились со сцены за то, что не отменили концерт, но просто не успели - узнали о произошедшем только когда уже прилетели в Саратов прямо накануне выступления.
- Надо жить дальше..., - музыканты выразили соболезнования всем переживавшим за судьбу пропавшей девочки.
Несмотря на то, что официально день траура объявлен в Саратове не был, некоторые бюджетные и частные развлекательные учреждения предпочли перенести увеселительные мероприятия с 12 октября на другие дни.
Напомним, девятилетнюю Лизу Киселёву сотни добровольцев искали в Саратове два дня подряд. Когда полиция задержала убийцу и он указал, где спрятал тело, в городе вспыхнули беспорядки.
Панихида и похороны Лизы пройдут в Саратове 13 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU